Sekretarz stanu USA Antony Blinken oznajmił w piątek 11 lutego, że inwazja Rosji na Ukrainę może nastąpić w każdym momencie, nawet w trakcie igrzysk zimowych w Pekinie. Wcześniej nieoficjalne informacje na ten temat napłynęły również z mediów.

Nick Schifrin, dziennikarz publicznej, amerykańskiej telewizji PBS poinformował, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, że Władimir Putin podjął już ostateczną decyzję. Miał on również zakomunikować rozkaz dowódcom wojskowym.

„Stany Zjednoczone zakładają, że do inwazji dojdzie w przyszłym tygodniu – mówi mi to sześciu urzędników z Zachodu i USA. (...). Amerykańscy urzędnicy przewidują, że będzie to przerażająca, krwawa kampania, którą rozpoczną dwa dni bombardowania z powietrza, ataki w cyberprzestrzeni, po których nastąpi inwazja” – opisywał dalej amerykański dziennikarz.

„Opuścić Ukrainę". Które państwa apelują do swoich obywateli?

Coraz więcej niepokojących informacji o sytuacji na Ukrainie wzmaga również apele państw do rodaków przebywających na terenie tego kraju. Prezydent USA Joe Biden apelował, by Amerykanie nie pozostawali na Ukrainie. Także Jake Sullivan powtórzył apel w piątek. — Chcę to powtórzyć bardzo wyraźnie: Stany Zjednoczone namawiają swoich obywateli, żeby jak najszybciej opuścili Ukrainę. Ryzyko jest na tyle wysokie, że najwyższy czas na wyjazd, póki wszystkie drogi są jeszcze otwarte. Wzywam do podjęcia odpowiedzialnego wyboru – wskazywał.

Z podobnymi apelami wystąpiły również inne kraje. Japonia już wcześniej nawoływała swoich rodaków, by opuścili Ukrainę. Podobne głosy płynęły z Holandii. Apele takie wystosowały też Wielka Brytania, Kanada, Łotwa, czy Australia. W działaniach skupiano się także na bezpiecznym powrocie dla dyplomatów i ich rodzin, pozostających na terenie Ukrainy. Izrael zapowiedział już ewakuację dla dyplomatów, a wszystkim swoim rodakom przebywającym na Ukrainie zalecił niezwłoczny powrót.

