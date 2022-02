Groźba eskalacji konfliktu, dramat Ukraińców. „Zawsze mają pod ręką dokumenty, spakowaną torbę”

Magdalena Frindt, „Wprost”: „Czy Rosja dokona inwazji na Ukrainę?” – to jedno z najczęściej powtarzanych pytań w ostatnich tygodniach. PAH nie angażuje się w politykę, ale mimo wszystko zapytam – jak pani, tak po ludzku, patrzy na to narastające napięcie?

Helena Krajewska, Polska Akcja Humanitarna: Przede wszystkim niepokoimy się o osoby, które od wielu lat żyją w cieniu wojny, w ciągłym stresie. O tych, którzy nie mogli lub nie chcieli wyjechać, aby budować swoje życie na nowo w innych rejonach kraju lub poza nim. Odebranie nawet odrobiny poczucia bezpieczeństwa to dodatkowy ciężar dla tych ludzi.