NA ŻYWO: Napięte relacje Rosja-Ukraina. Nowe informacje z 14 lutego

Miniony weekend upłynął pod znakiem licznych rozmów światowych przywódców wokół sytuacji na Ukrainie. Rozmawiali ze sobą Joe Biden i Władimir Putin, Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, a dzień później prezydent USA zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. W tym czasie z wybranymi przywódcami państw bałtyckich rozmawiał szef RE Charles Michel

W wymianę poglądów włączył się także Andrzej Duda, który w niedzielę rozmawiał z premierem Kanady Justinem Trudeau. Po zakończonym połączeniu nasz prezydent poinformował, że Polska i Kanada nie ustają w wysiłkach na rzecz utrzymania intefralności terytorialnej Ukrainy oraz na rzecz demokracji na Białorusi



Rosja nie odpowiedziała na uruchomioną przez Ukrainę oficjalną procedurę ujętą w Dokumencie Wiedeńskim OBWE. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował o przejściu do kolejnego kroku



- Na Ukrainie jesteśmy przygotowani na najgorsze. Teraz cały świat musi nas wesprzeć – stwierdził w wywiadzie dla „Bild am Sonntag” Witalij Kliczko, mer Kijowa. Zdaniem byłego boksera, a obecnie polityka, zapędy Władimira Putina sięgają daleko poza Ukrainę

12:12 Część obserwatorów OBWE, którzy brali udział w Specjalnej Misji Obserwacyjnej, opuści w najbliższych dniach Ukrainę. Organizacja potwierdziła informację w komunikacie. Wcześniej pojawiały się nieoficjalne doniesienia, że z Doniecka już ewakuują się Amerykanie



11:58 Rafał Trzaskowski leci do Kijowa na spotkanie z merem Witalijem Kliczką. - We wtorek 15 lutego prezydent wybiera się do mera Kijowa wspólnie z burmistrzem Pragi jako przedstawiciele Paktu Wolnych Miast. Jadą do Witalija Kliczko, aby wyrazić wsparcie dla Kijowa i solidarność z Ukrainą - powiedziała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk



twitter.com 11:44 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wystosowała apel, w którym wzywa do „zachowania spokoju i zimnej krwi” w obliczu nasilających się ostrzeżeń o możliwej inwazji rosyjskiej



11:16 Brytyjski premier szykuje dyplomatyczną ofensywę w sprawie Ukrainy, trwają też prace nad kolejnym pakietem pomocowym dla Kijowa. W nadchodzącym tygodnia należy ponownie spodziewać się rozmów czy wizyt Borisa Johnsona



10:26 Elektrownie atomowe na Ukrainie, w tym czarnobylska elektrownia jądrowa, są ochraniane we wzmocnionym trybie - poinformował p.o. szefa państwowego koncernu Enerhoatom Petro Kotin, cytowany w poniedziałek przez portal publicznego nadawcy Suspilne 9:44 Ukraiński rząd zdecydował w niedzielę o przeznaczeniu 16,6 mld hrywien, czyli ok. 590 mln dolarów na utrzymanie lotów przez ukraińską przestrzeń powietrzną. Premier Ukrainy Denys Szmyhal podkreślił, że kwota ta ma „zagwarantować bezpieczeństwo lotów na Ukrainie firmom ubezpieczeniowym i leasingowym". Według szefa ukraińskiego rządu decyzja o finansowym wsparciu ustabilizuje sytuację na rynku lotniczym i zagwarantuje możliwość powrotu do kraju ukraińskich obywateli, którzy są obecnie za granicą



wprost.pl 8:35 - Tych rozmów nie można nazywać negocjacjami. Gdybyśmy mieli do czynienia z negocjacjami, to znaczy, że druga strona miałaby finalnie coś ugrać, mielibyśmy się spotkać pomiędzy naszymi punktami. Akceptacja stanowiska albo przynajmniej części stanowiska Rosji wymagałaby od Zachodu złamania podstawowych spraw i swoich zasad. Rosja oczekuje, że NATO de facto cofnie się do lat 90. Rosja sobie życzy, żebyśmy stali się niejako członkiem drugiej kategorii. Absolutnie nie możemy się z tym zgodzić – powiedział Marcin Przydacz komentując spotkania światowych przywódców z Władimirem Putinem 7:57 Najbogatsi Ukraińcy nie czekają na dalszy rozwój wydarzeń w kraju. W ostatnich dniach zanotowano rekordowy ruch małych samolotów czarterowych opuszczających Ukrainę



7:42 Wadim Prystajko, ambasador Ukrainy w Londynie, powiedział w rozmowie z BBC, że jego kraj może „porzucić swoją ambicję dołączenia do NATO". Wszystko po to, aby uniknąć wojny z Rosją. Wcześniej sam Putin mówił, że „niepokoi" go perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO





7:26 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Joe Bidenem w niedzielę zaprosił go do odwiedzenia Kijowa - przekazało biuro ukraińskiego przywódcy. Wizyta Bidena przyczyniłaby się do deeskalacji napięć w regionie - dodano 6:31 - Zagrożenie inwazją jest na obecną chwilę scenariuszem bardzo realnym. Skala oczywiście nie jest do przewidzenia. Amerykanie przestrzegają, że mogą być naloty, w tym ostrzał bombowy i rakietowy ukraińskich miast. Siły zgromadzone wokół Ukrainy z pewnością wystarczą na "ograniczoną wojnę", natomiast wydaje się, że są za małe na to, żeby zająć całą Ukrainę i podjąć próbę jej okupacji. Jednak wystarczająco duże, żeby zaatakować Kijów, wschodnią część Ukrainy bądź wybrzeże - stwierdził Ryszard Terlecki 6:15 Trwa dyplomatyczna ofensywa Zachodu mająca na celu powstrzymanie imperialistycznych zapędów Władimira Putina m.in. wobec Ukrainy. W sobotę prezydent Joe Biden rozmawiał na temat temat z rosyjskim przywódcą