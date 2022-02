NA ŻYWO: Napięte relacje Rosja-Ukraina. Nowe informacje z 14 lutego

Miniony weekend upłynął pod znakiem licznych rozmów światowych przywódców wokół sytuacji na Ukrainie. Rozmawiali ze sobą Joe Biden i Władimir Putin, Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka, a dzień później prezydent USA zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. W tym czasie z wybranymi przywódcami państw bałtyckich rozmawiał szef RE Charles Michel

W wymianę poglądów włączył się także Andrzej Duda, który w niedzielę rozmawiał z premierem Kanady Justinem Trudeau. Po zakończonym połączeniu nasz prezydent poinformował, że Polska i Kanada nie ustają w wysiłkach na rzecz utrzymania intefralności terytorialnej Ukrainy oraz na rzecz demokracji na Białorusi



Rosja nie odpowiedziała na uruchomioną przez Ukrainę oficjalną procedurę ujętą w Dokumencie Wiedeńskim OBWE. Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował o przejściu do kolejnego kroku



- Na Ukrainie jesteśmy przygotowani na najgorsze. Teraz cały świat musi nas wesprzeć – stwierdził w wywiadzie dla „Bild am Sonntag” Witalij Kliczko, mer Kijowa. Zdaniem byłego boksera, a obecnie polityka, zapędy Władimira Putina sięgają daleko poza Ukrainę

8:35 - Tych rozmów nie można nazywać negocjacjami. Gdybyśmy mieli do czynienia z negocjacjami, to znaczy, że druga strona miałaby finalnie coś ugrać, mielibyśmy się spotkać pomiędzy naszymi punktami. Akceptacja stanowiska albo przynajmniej części stanowiska Rosji wymagałaby od Zachodu złamania podstawowych spraw i swoich zasad. Rosja oczekuje, że NATO de facto cofnie się do lat 90. Rosja sobie życzy, żebyśmy stali się niejako członkiem drugiej kategorii. Absolutnie nie możemy się z tym zgodzić – powiedział Marcin Przydacz komentując spotkania światowych przywódców z Władimirem Putinem 7:57 Najbogatsi Ukraińcy nie czekają na dalszy rozwój wydarzeń w kraju. W ostatnich dniach zanotowano rekordowy ruch małych samolotów czarterowych opuszczających Ukrainę



Ukraińscy oligarchowie uciekają z kraju. Takiego ruchu czarterowego nie było od sześciu lat 7:42 Wadim Prystajko, ambasador Ukrainy w Londynie, powiedział w rozmowie z BBC, że jego kraj może „porzucić swoją ambicję dołączenia do NATO”. Wszystko po to, aby uniknąć wojny z Rosją. Wcześniej sam Putin mówił, że „niepokoi” go perspektywa przyjęcia Ukrainy do NATO





Ukraina zrezygnuje ze starań o NATO? Zaskakująca deklaracja ambasadora 7:26 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej z prezydentem USA Joe Bidenem w niedzielę zaprosił go do odwiedzenia Kijowa - przekazało biuro ukraińskiego przywódcy. Wizyta Bidena przyczyniłaby się do deeskalacji napięć w regionie - dodano 6:31 - Zagrożenie inwazją jest na obecną chwilę scenariuszem bardzo realnym. Skala oczywiście nie jest do przewidzenia. Amerykanie przestrzegają, że mogą być naloty, w tym ostrzał bombowy i rakietowy ukraińskich miast. Siły zgromadzone wokół Ukrainy z pewnością wystarczą na "ograniczoną wojnę", natomiast wydaje się, że są za małe na to, żeby zająć całą Ukrainę i podjąć próbę jej okupacji. Jednak wystarczająco duże, żeby zaatakować Kijów, wschodnią część Ukrainy bądź wybrzeże - stwierdził Ryszard Terlecki 6:15 Trwa dyplomatyczna ofensywa Zachodu mająca na celu powstrzymanie imperialistycznych zapędów Władimira Putina m.in. wobec Ukrainy. W sobotę prezydent Joe Biden rozmawiał na temat temat z rosyjskim przywódcą