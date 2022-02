Makabra w Hiszpanii. Zastrzelił całą rodzinę, bo odcięli go od internetu

15-latek pokłócił się z rodzicami. Przyczyną konfliktu były złe wyniki w nauce, a także unikanie angażowania się w obowiązki domowe i brak pomocy w gospodarstwie, które prowadziła jego rodzina. W ramach kary rodzice nastolatka odebrali mu dostęp do internetu i konsoli do gier. Wtedy chłopak chwycił broń.

Potrójne morderstwo w Hiszpanii. Z zimną krwią zastrzelił rodziców i brata

Nastolatek miał chwycić za broń myśliwską i oddać strzały najpierw do matki, a później do 10-letniego brata, który próbował uciec z domu. Chłopak ukrył ciała bliskich w szopie na narzędzie, po czym czekał na ojca. Kiedy ten wrócił kilka godzin później do domu, nastolatek zastrzelił go, po czym ukrył ciało razem z pozostałymi.

Do rodzinnej tragedii miało dojść we wtorek. 15-latek trzy kolejne dni spędził zamknięty w domu, grając na konsoli. Chłopak nie pojawił się w szkole. Zbrodnia miała wyjść na jaw przez przypadek. Jeden z sąsiadów miał zapytać chłopców o rodziców. Ten przyznał, że zastrzelił ich kilka dni wcześniej.

Sąsiad poinformował krewnych 15-latka, a ci skontaktowali się z policją i pogotowiem. Na miejscu funkcjonariusze odkryli trzy zakrwawione ciała z widocznymi ranami postrzałowymi.

Hiszpania. Zamordował rodziców i przyznał się do winy

Jak informuje portal El Pais, chłopak podczas trwającego cały niedzielny ranek przesłuchaniu przyznał się do winy. Nie wyraził jednak skruchy. Decyzją sądu 15-latek został wysłany do zamkniętego ośrodka dla nieletnich. Jego sprawę zbada prokuratura dla nieletnich. Wcześniej chłopak przebywał w areszcie w Elche, w specjalnej celi dla nieletnich przestępców.

Wydarzenia wstrząsnęły lokalną społecznością. Lokalne władze podjęły decyzję o wprowadzeniu trzydniowej żałoby w Elche.

Czytaj też:

Polak śmiertelnie dźgnięty nożem przed sklepem w Londynie. „Wyszedł tylko po mleko”