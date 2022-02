Premier Wielkiej Brytanii o sytuacji wokół Ukrainy. „Znajdujemy się na skraju przepaści”

Napięcie na Ukrainie utrzymuje się na wysokim poziomie. Wszystko za sprawą Rosji, która zgromadziła w pobliżu granicy około 130 tys. żołnierzy. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss ujawniła, że według najnowszych danych wywiadowczych do inwazji może dojść „w każdej chwili”. Zwróciła się również do Brytyjczyków, aby opuścili Ukrainę, dopóki jest to możliwe.

Boris Johnson organizuje we wtorek specjalne posiedzenie rządowej komisji kryzysowej COBRA, podczas którego poruszona zostanie reakcja Wielkiej Brytanii na presję wywieraną przez Kreml. Brytyjski premier, rozmawiając z dziennikarzami podczas wizyty w Szkocji powiedział, że sytuacja jest „bardzo, ale to bardzo niebezpieczna i trudna”. – Znajdujemy się na skraju przepaści – dodał polityk cytowany przez SKY.

Boris Johnson o możliwej inwazji Rosji na Ukrainę. Apeluje do Władimira Putina

Johnson zaznaczył, że „jest jeszcze czas, aby Władimir Putin wycofał się” z ataku na Ukrainę. – Apelujemy, aby wszyscy zaangażowali się w dialog, aby odbyła się rozmowa, a Rosjanie unikali tego, co moim zdaniem wszyscy, a na pewno w Wielkiej Brytanii, uznaliby za katastrofalny błąd – mówił szef brytyjskiego rządu.

Polityk podkreślił, że dzieje się coś „niezwykle niepokojącego” oraz że pojawiły się oznaki tego, że Rosja planuje coś, co może nastąpić w ciągu 48 godz. Johnson zaznaczył, że „nie można przetargować przyszłego członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim”. Premier Wielkiej Brytanii wezwał wszystkich europejskich sojuszników, aby wyciągnęli wnioski z inwazji Rosji na Krym w 2014 r.

