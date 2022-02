NA ŻYWO: Relacje Rosja-Ukraina. Najnowsze informacje z 15 lutego

Eskalowane przez Rosję napięcie jest coraz bardziej odczuwalne. Kilka dni temu „Politico” dotarło do osób zaznajomionych z informacjami wywiadu Stanów Zjednoczonych. Trzej amerykańscy urzędnicy znajdujący się w Waszyngtonie, Londynie i na Ukrainie mieli potwierdzić, że środa 16 lutego przewija się jako data rozpoczęcia inwazji naziemnej Rosji na Ukrainę

14 lutego na stronie internetowej prezydenta Ukrainy opublikowano dekret, który został zatytułowany „w sprawie pilnych działań na rzecz konsolidacji Ukrainy”. Na jego mocy 16 lutego został nazwany Dniem Jedności.– Jesteśmy straszeni wielką wojną. Ponownie została wskazana data inwazji wojskowej. To nie pierwszy raz. Ale nasze państwo jest silniejsze niż kiedykolwiek. Mówią nam, że 16 lutego będzie dniem ataku. Uczynimy go Dniem Jedności – powiedział Wołodymyr Zełenski. Prezydent zaapelował, aby tego dnia Ukraińcy na znak solidarności i jedności wywiesili flagi narodowe, a także odśpiewali hymn

Antony Blinken wydał komunikat, w którym poinformował o tymczasowym przeniesieniu działalności ambasady USA w Kijowie do Lwowa. Jako powód wskazał ruchy wykonywane przez Rosję

CBS News podaje, powołując się na amerykańskich urzędników śledzących zdjęcia satelitarne, że rosyjskie wojsko zajmuje już pozycje do ataku. Przesunięcie wojsk to nic innego jak zajęcie pozycji do ataku – czytamy. Może to być albo część ofensywy planowanej na dniach, albo straszak uderzający w Ukrainę i jej zachodnich partnerów

Jak wynika z informacji przekazywanych wcześniej, wokół Ukrainy zgromadziły się liczne wojska rosyjskie. Część wojsk stacjonuje przy granicy rosyjsko-ukraińskiej (okolice Mariupola), a część zgromadziła się na ćwiczeniach na terenie Białorusi

7:25 Rzecznik Kremla Dmitri Pieskow w rozmowie z amerykańską telewizją CNN oświadczył, że Władimir Putin jest gotów do rozmów na temat sytuacji wokół Ukrainy, a także na temat gwarancji bezpieczeństwa, o które zabiega Rosja



Rzecznik Kremla w CNN: Putin jest gotowy do rozmów 7:20 Amerykańscy żołnierze, którzy trafili do Polski, ściśle współpracują z polskimi władzami, by wspomóc je w panowaniu nad falą uchodźców, jaką mogłaby wywołać inwazja Rosji na Ukrainę i nad ich ewakuacją - oświadczył rzecznik Pentagonu John Kirby. Podkreślił, że żaden z 3 tys. żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej nie będzie kierowany do działań na terytorium Ukrainy zgodnie z wcześniejszą deklaracją prezydenta Joe Bidena w tej sprawie 6:50 Boris Johnson organizuje we wtorek specjalne posiedzenie rządowej komisji kryzysowej COBRA, podczas którego poruszona zostanie reakcja Wielkiej Brytanii na presję wywieraną przez Kreml. Brytyjski premier, rozmawiając z dziennikarzami podczas wizyty w Szkocji powiedział, że sytuacja jest „bardzo, ale to bardzo niebezpieczna i trudna”. – Znajdujemy się na skraju przepaści – dodał polityk cytowany przez SKY 6;18 Siły Zbrojne Ukrainy opublikowały nagranie, na którym widać ćwiczenia z wykorzystaniem przeciwpancernych pocisków Javelin. W szkoleniach wzięły również udział m.in. wojska pancerne





