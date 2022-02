Relacje Rosja-Ukraina. Najnowsze informacje z 15 lutego

Choć Rosja gra na zwłokę i nie jest jasne, co dokładnie planuje Putin, Amerykanie obawiają się najgorszego. Zaapelowali oni do swoich obywateli na Ukrainie, by ci jak najszybciej opuścili ten kraj, gdyż niebawem podróż ta może być niebezpieczna. Śledzimy sytuację i na bieżąco ją relacjonujemy.