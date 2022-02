Po rozmowach Rau-Ławrow ws. Ukrainy. „Mamy świadomość powagi wyzwań”, „wysłuchaliśmy propozycję Polski”

Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau 15 lutego zjawił się w Moskwie, gdzie spotkał się z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Nie dość, że to pierwsza od blisko 10 lat wizyta polskiego szefa MSZ w stolicy Rosji, to jeszcze doszło do niej w trakcie jednego z największych kryzysów ostatnich lat. Rau zjawił się w Moskwie w podwójnej roli – Polska obecnie przewodniczy OBWE i Zbigniew Rau występował też jako reprezentant, przewodniczący Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Rozmowy Rau-Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji o stanowisku Kremla

We wtorek po godz. 11 obydwaj szefowie dyplomacji wyszli na konferencję prasową, podczas której podsumowali swoje poranne rozmowy. Jako pierwszy głos zabrał Ławrow, który mówił:

– Nasze stanowisko jest następujące: jedno z największych wyzwań dla OBWE w dniu dzisiejszym to osiągnięcie jednolitego zrozumienia podstawowej, fundamentalnej kwestii bezpieczeństwa europejskiego, czyli kwestii niepodzielności. Bezpieczeństwa, które ma charakter niepodzielony i równy.

Ławrow przemycił później w swojej wypowiedzi coś, o czym Kreml mówi w kontekście Ukrainy i NATO od tygodni. – Ważne jest, żeby unikać jakichkolwiek działań, które mogłyby naruszać poczucie bezpieczeństwa dowolnego kraju, to wszystko zostało zapisane w wielu dokumentach OBWE – mówił, a jest to wtrącenie rosyjskiej narracji, jakoby to bezpieczeństwu Rosji zagrażały bazy NATO, które powstały na wschodniej flance Sojuszu.

– To nie jest tak, jak starają się przedstawić nasi koledzy z Zachodu, że każdy kraj ma prawo zawierać swoje sojusze. Chodzi o to, żeby nie robić tego absolutnie ze szkodą dla innych, te kraje starają się o tym nie wspominać – kontynuował Ławrow. Po takich wtrąceniach szef rosyjskiego MSZ oznajmił, przechodząc do tematu rozmów:

– Jeśli chodzi o poszukiwanie drogi pokonania obecnych napięć w obszarze euroatlantyckim, to przyjęliśmy w tym momencie propozycję, czy wysłuchaliśmy propozycję ze strony Polski, by powrócić do dialogu w obszarze bezpieczeństwa.

Choć Ławrow nie doprecyzował, co składa się na polską propozycję, to stwierdził: – Uważamy, że propozycja jest interesująca. Ponieważ pokazuje ona zrozumienie istniejących problemów, a także życzenie, żeby zrobić coś z celem zdjęcia tych problemów z listy tematów, które nas obecnie niepokoją. Chodzi przede wszystkim o nasz dialog ze Stanami Zjednoczonymi, a także z Sojuszem Północnoatlantyckim.

Szef polskiego MSZ: Mamy świadomość powagi wyzwań

Pod koniec wystąpienia Ławrow dodał, że liczy, że w czasie polskiego przewodnictwa w OBWE Rosja będzie mogła „szczerze” rozmawiać o wielu tematach. – Rozmawialiśmy o roli OBWE podczas regulowania różnych konfliktów w obszarze europejskim, dużo uwagi zwróciliśmy na kryzys ukraiński. Potwierdziliśmy brak alternatywy dla konsekwentnego wypełnienia postanowień mińskich (...) najważniejsze jest zagwarantowanie bezpośredniego dialogu Kijowa, Doniecka i Ługańska (to nawiązanie do separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy) – mówił szef rosyjskiego MSZ.

Zbigniew Rau, który zabrał głos po Ławrowie, podkreślał, że kluczowym tematem rozmów był stan bezpieczeństwa w Europie, a także sytuacja wokół Ukrainy.

– Zaproponowaliśmy inicjatywę nowego dialogu na temat bezpieczeństwa europejskiego w ramach OBWE. (...) Jego celem jest redukcja ryzyka konfrontacji oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i stabilności na obszarze OBWE, oczekujemy, że inicjatywa ta pozwoli na poprawę przewidywalności działań, a także wzmocnienie trzech fundamentalnych zasad dla bezpieczeństwa w Europie: zasady wszechstronnego podejścia do bezpieczeństwa, niepodzielności bezpieczeństwa i pokojowych relacji między państwami. Liczymy na zaangażowanie strony rosyjskiej w ten projekt – powiedział Zbigniew Rau. Minister spraw zagranicznych zaznaczał, że jedynym wyjściem z kryzysu wokół Ukrainy jest dyplomacja.

– Mamy świadomość powagi wyzwań, stojących przed nami w najbliższym czasie. Jako przewodniczący OBWE chcę podkreślić z największą mocą, że zamierzamy kontynuować nasze wysiłki mające na celu do jak najszybszej i pokojowej deeskalacji – podkreślił Rau.

Szef polskiej dyplomacji mówił też, że zdaje sobie sprawę z tego, jak trudne będzie „dotrzymanie zobowiązań” i „trwałe zakończenie tego kryzysu”. – (Rozwiązanie konfliktu – red.) będzie wymagało przywrócenia ducha kompromisu, woli politycznej i konstruktywnego zaangażowania wszystkich stron – podsumował Rau, kończąc tym samym swoje wystąpienie.

