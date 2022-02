Putin został spytany o możliwą wojnę. W odpowiedzi mówił o „ludobójstwie w Donbasie”

We wtorek 15 lutego w Moskwie miało miejsce spotkanie kanclerza Niemiec Olafa Scholza oraz prezydenta Rosji Władimira Putina. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, na której politycy odnosili się do sytuacji wokół ukraińskich granic, przy których stacjonuje ponad 100 tys. rosyjskich żołnierzy.

Scholz: Wojna w Europie jest nie do pomyślenia

– Dla mojego pokolenia wojna w Europie jest nie do pomyślenia. Powinniśmy dopilnować, aby tak pozostało. To obowiązek dla głów państw – mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

Chwile później to Władimir Putin został zapytany przez dziennikarkę Deutsche Welle, czy dojdzie do wojny w Europie.

– Jeśli chodzi o wojnę w Europie, to pan kanclerz przed chwilą powiedział, że dla jego pokolenia, trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek wojnę w Europie. Odnosi się to oczywiście do sytuacji wokół Ukrainy. A przecież byliśmy świadkami wojny w Europie, była to wojna rozpoczęta przez blok NATO. Duża operacja wojskowa z wykorzystaniem bombardowań w stosunku do jednej ze stolic europejskich, czyli w stosunku do Belgradu. Coś takiego już było – stwierdził wtedy Putin. – To bardzo zły przykład, ale miał już miejsce – dodał.

Jednocześnie rosyjski prezydent stwierdził, że oczywiście Rosja nie chce wojny i dlatego przedstawiała swoje propozycje dotyczące gwarancji bezpieczeństwa. – Niestety merytorycznej, konstruktywnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy – ocenił rosyjski prezydent.

Putin: To, co ma miejsce w Donbasie, to ludobójstwo

Następnie głos zabrał ponownie niemiecki prezydent. – Powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwości, aby zadbać o to, by sytuacja rozwinęła się w sposób pokojowy – mówił z kolei Scholz. Odniósł się też do wojny w byłej Jugosławii. – Sytuacja była wtedy inna, doszło do groźby ludobójstwa, czemu trzeba było zapobiec – podkreślił.

– Chciałbym tylko dodać, że według naszych ocen to, co ma miejsce w Donbasie, to właśnie ludobójstwo – wtrącił wtedy Putin.

Wcześniej rosyjski prezydent stwierdził, że prawa człowieka na Ukrainie są „masowo i systematycznie łamane” i że w kraju tym dochodzi do dyskryminacji rosyjskojęzycznych mieszkańców.

Czytaj też:

Rosja zapewnia o wycofaniu części wojsk z granicy z Ukrainą, ale ćwiczenia trwają. Nagrania nie pozostawiają wątpliwości