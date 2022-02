Przypomnijmy, że 9 sierpnia Virginia Roberts Giuffre złożyła w sądzie pozew przeciwko brytyjskiemu księciu Andrzejowi. Według akt sądowych, na które powołuje się The Guardian, oskarżyła członka rodziny królewskiej o wykorzystywanie seksualne, do którego miało dojść m.in. w rezydencji Jeffreya Epsteina na Manhattanie, kiedy nie była jeszcze pełnoletnia.

Dziennikarze ABC News zwrócili się wówczas do rzecznika księcia Andrzeja z prośbą o odniesienie się do złożenia przez Giuffre pozwu. Rzecznik zapowiedział, że żaden komunikat nie zostanie wydany. Wcześniej książę Andrzej zaprzeczył doniesieniom jakoby miał uprawiać z Giuffre seks. – To się nie zdarzyło – powiedział stanowczo.

Zwrot w sprawie księcia Andrzeja. Sprawa nie znajdzie się na wokandzie

Jak podaje teraz „The New York Times”, we wtorek sąd poinformował, że między księciem Andrzejem a skarżącą go kobietą doszło do ugody. Skutkiem tego sprawa nie trafi na wokandę. Nie ujawniono jednak szczegółów finansowej ugody w tej sprawie. Ujawniono jedynie, że książę Andrzej zamierza ponadto przekazać znaczną kwotę organizacji charytatywnej „wspierającej prawa ofiar”.

„NYT” przypomina, że do ugody doszło na krótko przed planowanym posiedzeniem, podczas którego książę musiałby zeznawać pod przysięgą.

