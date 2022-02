NA ŻYWO: Relacje Rosja-Ukraina. Najnowsze informacje z 16 lutego

Joe Biden wygłosił przemówienie, w którym kolejny raz ostrzegł Rosję przed atakiem na Ukrainę. – Uderzenie na Ukrainę okaże się raną, którą Rosja zada sama sobie. USA i nasi sojusznicy zareagują zdecydowanie – zapowiedział amerykański prezydent

Wiceprezes Związku Polaków na Białorusi Renata Dziemiańczuk została zatrzymana w Grodnie we własnym domu. Została wciągnięta przez trzy osoby do busa. Wiceprezes ZPB jest świadkiem w sprawie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta

Ukraińskie media, powołując się na źródła w rządzie i służbach informują, że doszło do ogromnego cyberataku DDOS na ukraińskie strony internetowe. Ukraińskie MON potwierdza zajście i informuje o podjętych działaniach naprawczych

– Według naszych ocen to, co ma miejsce w Donbasie, to ludobójstwo – stwierdził Władimir Putin w kontekście pytania o możliwość nowej wojny w Europie. Jednocześnie zapewnił, że Rosja nie chce wojny, ale przypomniał o warunkach stawianych NATO

Trwa zamieszanie po słowach rzecznika rosyjskiego MO. Igor Konaszenkow zaznaczył, że część rosyjskich sił powróci po zakończeniu ćwiczeń do baz. W te doniesienia nie wierzy ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca. Wtórują mu analitycy Conflict Intelligence Team, którzy monitorują ruchy rosyjskich wojsk. Wszystko wskazuje jednak na to, że inne duże manewry wojskowe wciąż będą trwały

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Po spotkaniu odbyła się konferencja prasowa, na której politycy przedstawili swoje stanowiska. – Nasze państwa są silnie splecione historycznie – stwierdził niemiecki polityk. Putin z kolei nie zostawił suchej nitki na Ukrainie, NATO i USA



8:16 Podziękowania dla Rafała Trzaskowskiego, który we wtorek 15 lutego spotkał się z merem Kijowa



7:50 – Jeśli chodzi o Rosję, mogę zapewnić, że nie będzie ataku w środę. Nie będzie też eskalacji w tym tygodniu, ani następnym, ani w tym miesiącu. Wojny w Europie rzadko rozpoczynają się w środy – powiedział ambasador Rosji przy UE Władimir Czyżow 7:20 Władimir Putin może zrobić wszystko, żeby swoje cele osiągnąć, ale nie ma zgody na wywołanie III wojny światowej, która by załamała ekspansję ekonomiczną Chin i mocno ograniczyła możliwości gry globalnych graczy – których na tej scenie pozostanie tylko dwóch. I nie będzie wśród nich Rosji - pisze we "Wprost" gen Skrzypczak



7:03 Imperialistyczne zapędy Władimira Putina kontra prawo Ukrainy do samostanowienia o sobie. – Mam wrażenie, że Zachód nauczył się rosyjskiej gry dezinformacji i używa przecieków medialnych, m.in. informacji o rzekomej dacie dokonania inwazji na Ukrainę, jako elementu demaskowania rosyjskich zamiarów – powiedział Jan Piekło, były ambasador RP w Kijowie, w rozmowie z „Wprost"





6:40 Dziś zaplanowane jest także spotkanie prezydentów Rosji i Brazylii, Władimira Putina i Jaira Bolsonaro. W Moskwie będą rozmawiać również ministrowie spraw zagranicznych i obrony obu krajów 6:27 Pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA-CRP) na terenie całego kraju. Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie



twitter.com 6:11 Ponadto, dzisiaj w Strasburgu będzie miała miejsce debata z udziałem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella na temat Rosji 6:08 Również dzisiaj Ryszard Terlecki z grupą posłów z różnych klubów udaje się do Kijowa. Parlamentarzyści wezmą udział w szeregu spotkań dwustronnych, w tym z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem oraz wiceprzewodniczącą Oleną Kondratiuk 6:04 W Brukseli rozpoczyna się dzisiaj dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw NATO. Na początku sojusznicy będą rozmawiać we własnym gronie, jutro natomiast spotkają się z ministrami obrony Szwecji i Finlandii, oraz Gruzji i Ukrainy

