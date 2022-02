Zwrot w głośnej sprawie księcia Andrzeja. Królowa wydała polecenie?

Książę Andrzej, syn królowej Elżbiety II, porozumiał się z kobietą, która oskarżała go o nadużycia seksualne. Jak poinformował „The New York Times”, we wtorek 16 lutego zawarto w tej sprawie ugodę finansową, a co za tym idzie, sprawa nie trafi na wokandę. „NYT” przypomniał również, że do ugody doszło na krótko przed planowanym posiedzeniem, podczas którego książę musiałby zeznawać pod przysięgą.

Zwrot w sprawie księcia Andrzeja. Ile musi zapłacić?

Opisywane rozstrzygnięcie jest tematem numer jeden w brytyjskiej prasie. Dziennikarze The Guardian dokonali przeglądu publikacji, w których pojawia się rozdźwięk między domniemaną wysokością kwoty, którą ma zapłacić książę Andrzej zgodnie z zawartą ugodą. „Daily Mail" informuje o 10 mln funtów, zaś „The Daily Telegraph", „Daily Express", „The Sun" i „The Mirror" utrzymują, że książę Yorku musi zapłacić około 12 mln funtów.

Interwencja królowej i księcia Karola? Nieoficjalne doniesienia

W medialnych spekulacjach pojawia się również pewna wskazówka. Dlaczego mogło dojść do nagłego zwrotu w sprawie dotyczącej księcia Andrzeja? Jako na możliwą przyczynę The Guardian, powołując się na publikacje prasowe, wskazuje rzekomą interwencję królowej Elżbiety II i księcia Karola. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że książę Andrzej miał otrzymać polecenie od matki i brata, aby zawrzeć ugodę. Taki ruch miał zagwarantować, że budzący kontrowersje temat nie przyćmi obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, czyli 70-lecia wstąpienia na tron.

Czytaj też:

Królowa Elżbieta II wybiegła myślami w przyszłość. Książę Karol odpowiedział na gest matki