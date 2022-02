Ostrzał przedszkola w Stanicy Ługańskiej, pocisk trafił w salę zabaw. Ukraińska armia opisuje działania separatystów

W czwartek 17 lutego ukraińscy dziennikarze i media publikowali nagrania lub zdjęcia z przedszkola w Stanicy Ługańskiej (miejscowość jest położona tuż przy terenach, które zajmują nielegalnie prorosyjscy separatyści). W budynek uderzył pocisk artyleryjski, który zburzył fragment ściany sali zabaw dla dzieci.

Na samym początku, gdy pojawiły się te doniesienia, można było znaleźć narrację – zapewne promowaną przez rosyjskie ośrodki dezinformacji – że przedszkole ostrzelały ukraińskie wojska. Jest to – na co wskazywali eksperci – po prostu niemożliwe.

Przedszkole w Stanicy Ługańskiej ostrzelane

Pocisk trafił w budynek około godziny 9 nad ranem, w budynku były dzieci, ale na szczęście nic im się nie stało (ewakuowano je). Korespondent Radia Wnet Paweł Bobołowicz poinformował natomiast, że ranni zostali dorośli: dwie kobiety i mężczyzna.

Mieszkańców miejscowości Stanica Ługańska ewakuowano do schronów po tym ostrzale. Ukraińska armia zamieściła później nagranie z przedszkola i jego okolic, na placu zabaw widoczny był lej po uderzeniu pocisku. Łącznie – to szacunki Sztabu Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy – separatyści mieli wystrzelić 32 pociski kalibru 122 mm, uszkadzając też infrastrukturę w miejscowości, co spowodowało, że połowa Stanicy Ługańskiej została bez prądu.

