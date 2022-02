Zełenski: Niektórzy członkowie sojuszu sprzeciwiają się włączeniu Ukrainy do NATO

Cytowany przez własną kancelarię prezydent Ukrainy podkreślał, że jego kraj od dawna dąży do zagwarantowania sobie członkostwa w NATO. Przyznał publicznie, iż jest to żmudny proces, który nie przynosi zauważalnego progresu. Zwrócił nawet uwagę na zapisy konstytucji Ukrainy, wyrażające wolę narodu na geopolityczne oderwanie od Rosji. Zaznaczał jednak, że nie jest to wyłącznie decyzja Ukraińców. Zgodę muszą wyrazić też kraje już działające w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Ukraina od dawna dąży do członkostwa w NATO, ale na razie nie ma postępów w integracji euroatlantyckiej naszego kraju – mówił w czwartek Zełenski. – Istnieją konkretne tego przyczyny – opozycja Rosji oraz sprzeciw niektórych członków NATO, co nie jest wielką tajemnicą – podkreślał. – Integracja z NATO to jedno, ale sprawą podstawową jest niepodległość Ukrainy i możliwość podejmowania suwerennych decyzji we wszystkich dotyczących państwa kwestiach – dodawał od razu.

W opinii Wołodymyra Zełenskiego dążenia Ukraińców dotyczące NATO stanowią obecnie pretekst dla Władimira Putina, który zgromadził rosyjskie wojska wzdłuż granic sąsiada. Prezydent Ukrainy z ubolewaniem dodał, iż niektóre kraje europejskie „podjęły z Moskwą tę grę”.

Fala uchodźców zaleje Polskę?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji szacuje, że w razie rosyjskiej agresji na Ukrainę, na naszej granicy może znaleźć się nawet milion uchodźców z Ukrainy. Takie wyliczenia przedstawił wiceminister Maciej Wąsik. Pod koniec ubiegłego tygodnia szef MSWiA Mariusz Kamiński potwierdził, że wojewodowie podejmują „dziania związane z ewentualnym napływem uchodźców”, a rząd „przygotowuje się na różne scenariusze”. Dzień wcześniej prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński poinformował, że włodarze miast zostali poproszeni o wskazanie listy obiektów, w których mogliby zakwaterować uchodźców.

