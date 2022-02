Poroszenko: Putin kłamie. Mówił też o ważnej roli Polski

W rozmowie z RMF FM Petro Poroszenko był pytany o sprzeczne informacje dotyczące możliwej agresji Rosji na Ukrainę. Choć w czwartek 17 lutego Rosja ponownie deklarowała wycofanie swoich wojsk z terenów przygranicznych, nie widać oznak deeskalacji.

„Putin planuje inwazję”

Poroszenko powiedział, że ma pięcioletnie doświadczenie w komunikacji z Putinem i nie ma do niego zaufania w żadnej ze spraw. – Putin planuje atak na Ukrainę - to prawda. I my musimy traktować to maksymalnie poważnie – powiedział. Zaznaczył, że prezydent Rosji kłamał zarówno w kwestii wkroczenia na Krym, jak i obietnic wycofania ciężkiego sprzętu i artylerii.

– Jakie jeszcze są potrzebne dowody, żeby być przekonanym, że Putin to kłamca? Ale jestem bardzo szczęśliwy, że ani Polacy, ani Ukraińcy nie mają żadnych wątpliwości w tej sprawie – zaznaczył polityk.

Polska „adwokatem Ukrainy” w Europie

Były prezydent Ukrainy powiedział też, że w jego kraju „z wielką radością przyjęto fakt, że polski Senat oraz Sejm jednogłośnie zagłosowały za rezolucją ws. wsparcia Ukrainy”. Mówił, że Polska jest adwokatem Ukrainy w Europie i ma w tym zakresie unikatową rolę. – Będę robił wszystko, żeby los Ukraińca, ukraińskiego narodu i mojego państwa w żaden sposób nie zależały od Putina – zadeklarował.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał, że wokół jej granic Rosja zgromadziła 149 tys. żołnierzy (razem z pododdziałem marynarki wojennej i lotnictwa). W czwartek szef NATO Jens Stoltenberg ostrzegał, że Rosja może szukać pretekstu do rozpoczęcia inwazji.

