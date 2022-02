Polska wkrótce dostanie miliardy z KPO? Morawiecki: Jest we mnie wiara, że uda się porozumieć

Do spotkania przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z premierem Mateuszem Morawieckim doszło w Brukseli przy okazji szczytu UE-Unia Afrykańska. Jak stwierdził po spotkaniu premier, rozmowa dotyczyła „przede wszystkim Ukrainy, Białorusi, ale także KPO”. – Postrzeganie tej trudnej sytuacji na wschodzie jest bardzo podobne między nami, to na pewno pozytywne. Jednocześnie mam wrażenie, że pani przewodnicząca dostrzegła destruktywną rolę Rosji, czy może ją lepiej rozpoznała w obszarze szantażu gazowego – stwierdził Morawiecki.

– Poświęciliśmy także sporo czasu na dyskusję o KPO – podkreślił. – Zespół pod kierunkiem ministra Budy z odpowiednim zespołem Ursuli von der Leyen negocjuje już od kilku miesięcy. Mogę powiedzieć, że byliśmy dość blisko, zostało jeszcze około 10 proc. tematów pierwotnie nieuzgodnionych do przedyskutowania i uzgodnienia. Po tej rozmowie mogę powiedzieć, że zostało 5 proc., czyli niewiele, ale jeszcze pewne kwestie nas dzielą – poinformował premier.

Morawiecki zaznaczył jednak, że „nie chciałby przedwcześnie tworzyć jakichkolwiek oczekiwań”, a sprawy posuwają się do przodu z „mozołem”. – Jest ustawa prezydenta, która trafiła do Sejmu, która jest też tutaj odbierana jako krok konstruktywny – mówił. – Jest we mnie wiara, choć nie mam pewności, że uda się porozumieć z KE w najbliższych tygodniach i doprowadzić do podpisania przez komisję KPO. Myślę, że te szanse po dzisiejszych rozmowach lekko wzrosły – dodał.

Reakcja TSUE na skargę Polski i Węgier

Przypomnijmy, że Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to projekty zakładające impulsy dla europejskich gospodarek finansowane z unijnych pieniędzy. Polska przedstawiła swój plan, jednak Komisja Europejska wciąż nie daje nam zielonego światła. Powód? Między rządem PiS a Komisją Europejską trwa spór o sądownictwo. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie negatywnie ocenił zmiany w sądownictwie, które zaszły w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Polska miała otrzymać w ramach KPO 4,7 mld euro zaliczki, a całe KPO to 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek

Do tego 16 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargi wniesione przez Polskę oraz Węgry. Sędziowie uznali, że mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego, jest zgodny z unijnym prawem.

