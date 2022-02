Ukraiński żołnierz zginął w Doniecku. „Ostrzał prowadzony przez separatystów”

Ukraińska armia podała w komunikacie, że w sobotę rano odnotowała na wschodzie kraju 12 przypadków złamania warunków zawieszenia broni przez prorosyjskich separatystów. W ciągu ostatniej doby odnotowano 66 takich przypadków. Poza tym jeden z ukraińskich żołnierzy zmarł od ran zadanych pociskiem artyleryjskim. Ukraińcy alarmują też, że separatyści ostrzelali 20 osiedli, mimo że zabraniają tego podpisane w Mińsku porozumienia, i rozlokowują system artyleryjskie w pobliżu domów mieszkalnych.

Powszechna mobilizacja w Doniecku

Wcześniej Denis Puszylin, szef Donieckiej Republiki Ludowej, podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Agencja AFP podawała, że władze separatystycznego regionu obawiają się wojny. – Wzywam rodaków, którzy są w rezerwie, aby udali się do komisji wojskowych. Dziś podpisałem dekret o powszechności mobilizacji – powiedział Puszylin na nagraniu.

Rosyjska agencja RIA Nowosti informowała, że w piątek w godzinach wieczornych w centrum Doniecka doszło do potężnej eksplozji. Z nieoficjalnych ustaleń wynikało, że wybuchł samochód-pułapka, a zdarzenie miało mieć miejsce przed budynkiem administracji. Kilka godzin przed informacją o eksplozji w centrum Doniecka, przywódca samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej ogłosił ewakuację ludności cywilnej do Rosji. Decyzję tłumaczył zaniepokojeniem o bezpieczeństwo w regionie.

Biden: Rosyjscy żołnierze otoczyli Ukrainę

Prezydent USA Joe Biden podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na tezy, które rozpowszechniane są w rosyjskich mediach. Rosyjska propaganda przekonuje, że to Ukraina przygotowuje się do ofensywy w Donbasie. Biden ocenił, że takie doniesienia „zaprzeczają logice” i mogą nawet być elementem przygotowań Rosjan do „fałszywego uzasadnienia” inwazji.

– Rosyjscy żołnierze okrążyli w tej chwili Ukrainę – podkreślił. Jak dodał, atak Rosjan jest możliwy „w ciągu kilku nadchodzących dni”. – Wierzymy, że ich celem jest Kijów, gdzie mieszka 2,8 mln niewinnych ludzi. Wyraźnie mówimy, jakie są rosyjskie plany, dlatego że chcemy zapobiec dalszym krokom rosyjskim – podkreślił.

Czytaj też:

Niepokojące doniesienia ukraińskiego wywiadu: Rosyjskie służby zaminowały obiekty w Doniecku