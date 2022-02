Kolejne państwa apelują do obywateli, by wyjechali z Ukrainy. Wśród nich m.in. Niemcy

Przed tygodniem, 11 lutego, coraz trudniejsza sytuacja Ukrainy i widmo inwazji ze strony Rosji doprowadziły do tego, że kolejne państwa wydawały rekomendacje swoim obywatelom, by opuścili ten kraj. Biały Dom apelował już wtedy, by Amerykanie wyjeżdżali z Ukrainy i kierowali się np. do Polski.

Japonia podobne apele wystosowała jeszcze przed USA, a ubiegłym tygodniu zalecenia, by opuścić Ukrainę wydawały: Holandia, Wielka Brytania, Kanada, Łotwa czy Australia. Niektóre państwa rozpoczynały już wtedy ewakuację dyplomatów i ich rodzin, np. z Kijowa. Nie zawsze chodziło też o opuszczenie państwa, a przeniesienie się ze wschodu lub z Kijowa bliżej np. Lwowa, czyli kierowanie się do zachodniej Ukrainy.

Kolejne państwa z apelami do obywateli. Niemcy, Francja, Austria rekomendują opuszczenie Ukrainy

Równo tydzień od tych wydarzeń prezydent USA Joe Biden ogłosił, że według posiadanej przez niego wiedzy, Rosjanie już podjęli decyzję o inwazji. W sobotę 19 lutego, dzień po wystąpieniu Bidena, kolejne państwa podjęły podobne kroki.

Austriackie i niemieckie ministerstwa spraw zagranicznych zaapelowały do obywateli, by wyjechali z Ukrainy, z małymi wyjątkami (ponownie chodzi o niektóre, zachodnie części państwa). Także Francja wezwała obywateli, by opuścili Ukrainę.

Od poniedziałku 21 lutego Lufthansa zawiesi loty z Niemiec do Kijowa i Odessy.

Czytaj też:

„Mogli na własne oczy zobaczyć”. Zagraniczni dziennikarze i szef MSW Ukrainy ostrzelani w Donbasie