„Obawiam się, że widzimy plan największej wojny od 1945 roku”. Niepokojące słowa Johnsona w BBC

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson stwierdził w rozmowie z BBC, że „pewnym sensie plan nowej inwazji Rosji na Ukrainę już zaczął się realizować”. Zdradził też, że prezydent USA Joe Biden, podczas rozmowy z zachodnimi przywódcami, informował, że według amerykańskich danych wywiadowczych, atak Rosji na Ukrainę mógłby zostać przeprowadzony nie tylko od wschodu, ale również od strony Białorusi.

– Obawiam się, że plan, który widzimy, dotyczy czegoś, co pod względem czystej skali mogłoby być naprawdę największą wojną w Europie od 1945 roku – stwierdził Johnson. Jak dodał, „dowody wskazują” na to, że inwazja Rosji jest nieuchronna. – Nie ma co upiększać sytuacji. Faktem jest, że wszystko wskazuje na to, iż plan w pewnym sensie już się rozpoczął – podkreślił. Zaznaczył też, że ludzie „muszą zrozumieć, jakie koszty, jeśli chodzi o ludzkie życie, pociągnie to za sobą”.

Przewodniczący NATO alarmuje, że Rosja nie wycofała wojsk

Johnson udzielił wywiadu dla BBC po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, w której udział wzięła m.in. wiceprezydent USA Kamala Harris i wielu innych przywódców, w tym premier Morawiecki, prezydent Ukrainy, a także przewodniczący NATO i szefowa KE. Po raz pierwszy od 1991 roku w Monachium zabrakło rosyjskiej delegacji.

– Świat przygląda się z niedowierzaniem, jak stoimy w obliczu największego nagromadzenia wojsk na europejskiej ziemi od najciemniejszych dni zimnej wojny. Te wydarzenia mogą zmienić cały porządek międzynarodowy – powiedziała na konferencji Ursula von der Leyen. Ostrzegła też Moskwę, że jej myślenie jest rodem z „mrocznej przeszłości”.

Z kolei sekretarz generalny NATO poinformował, że wysłał wiadomość do szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa. Zaapelował w niej, aby Rosja zaangażowała się w dialog z Radą NATO, co mogłoby zapobiec konfliktowi na Ukrainie. Stoltenberg potwierdził, że Rosja nie wycofuje swoich wojsk spod ukraińskiej granicy, a ryzyko konfliktu wciąż jest realne.

Dzień później rzeczniczka Białego Domu poinformowała, że Joe Biden zwołał na niedzielę Radę Bezpieczeństwa Narodowego, której tematem ma być sytuacja na Ukrainie. Jak dodała, prezydent USA „cały czas monitoruje rozwój sytuacji”, a jego zespół doradców potwierdza, że „Rosja w każdej chwili może rozpocząć atak na Ukrainę”.

