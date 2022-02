NA ŻYWO: Rosja a Ukraina. Władimir Putin wywoła wojnę? Najnowsze informacje z 22 lutego

10:28 Już za około miesiąc reprezentacja Polski ma zmierzyć się z Rosją w barażach o awans na mistrzostwa świata w Katarze. PZPN miał już sondować możliwość przeniesienia meczu do naszego kraju.



PZPN chce przenieść mecz z Rosją do Polski. Wiemy, jakie są na to szanse 10:02 Johnson grozi Putinowi: Sankcje mocno uderzą w Rosję



Sankcje Wielkiej Brytanii bardzo mocno uderzą w Rosję - zapowiada premier Boris Johnson. - Nie ma wątpliwości, że jeśli zabronimy rosyjskim firmom rozwijania kapitału na rynkach finansowych Wielkiej Brytanii, jeśli zerwiemy fasadę rosyjskiego właścicielstwa firm, kapitału, to zacznie boleć - mówił szef brytyjskiego rządu. Johnson zaznaczył, że takie środki miałyby zostać podjęte w razie "inwazji". 09:44 Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba stawia sprawę jasno: tylko sankcje mogą powstrzymać Putina



twitter.com 09:42 Rosja idzie na wojnę z Ukrainą. Reakcje ze świata



Zachodni przywódcy zdecydowanie reagują na uznanie przez Władimira Putina niepodległości separatystycznych republik ługańskiej i donieckiej. Z kolei Chiny wyrażają zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie, ale wzywają do zachowania powściągliwości.



Zachodni przywódcy potępiają decyzję Władimira Putina. W inne tony uderzają Chiny 09:13 Prezydent zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Narada z udziałem premiera, ministrów i szefów służb rozpocznie się o godzinie 10.



twitter.com 09:10 Ukraina: Zginęło dwóch żołnierzy



Ukraińska armia poinformowała, że w ciągu ostatnich 24 godzin w ostrzałach artyleryjskich dokonanych przez prorosyjskich separatystów zabitych zostało dwóch żołnierzy, a dwunastu zostało rannych. 08:56 Sasin: Zatrzymanie Nord Stream 2 powinno być jedną z pierwszych sankcji





"Nikt nie powinien mieć wątpliwości, że dawanie kolejnych narzędzi do szantażowania Europy jest kursem na ścianę. Zatrzymanie projektu Nord Stream 2 powinno być jedną z pierwszych sankcji dla putinowskiej Rosji" - napisał wicepremier Jacek Sasin na Twitterze.



twitter.com 08:30 "Kreml zdecydował o wchłonięciu okupowanych części ukraińskiego Donbasu. Moskwa uznała najwyraźniej, że nic więcej nie wskóra – poza wzięciem tego, co i tak kontroluje, bo dzięki temu będzie mogła wycofać się z twarzą z bezsensownej i niemożliwej do wygrania wojny z Ukrainą" - komentuje dziennikarz "Wprost" Jakub Mielnik.



Władimir Putin znalazł wyjście z pułapki, w jaką wpędził Rosję. „Wybrał program minimum” 08:18 - Nord Stream II powinien być zamrożony. Bez dwóch zdań. Nawet kanclerz mówił, że gazociąg nie zostanie niezbędnych zgód i nie będzie działał - mówił na antenie Radia Zet Aleksander Kwaśniewski. 08:06 Rada Ministrów zajmie się dziś projektem ustawy o obronie ojczyzny. Zakłada ona m.in. zwiększenie liczebności polskiej



twitter.com 07:58 - Wydaje się, że Putin znalazł wyjście z twarzą z kryzysu. Uznał niepodległość tych republik, wprowadzi tam wojsko, zostawi wojsko na Białorusi i tyle. Wtedy świat odetchnie z ulgą i do wojny nie dojdzie. Druga opcja jest taka, że wojska przekroczą linię graniczną między Donbasem a Ukrainą - mówił Ryszard Terlecki w Polskim Radiu 24. 07:55 Polska na razie nie ewakuuje dyplomatów z Ukrainy





- Jeśli będzie potrzeba, będzie bezpośrednie zagrożenie dla naszych dyplomatów, będziemy ich ewakuować. W tym momencie minister Rau nie podjął takiej decyzji - mówił w Polsat News Marcin Przydacz. Wiceszef MSZ wskazał, że obecność polskich dyplomatów na Ukrainie ma wymiar praktyczny, ale też symboliczny i dlatego jest utrzymywana. 07:40 USA nakładają sankcje



Firmy ze Stanów Zjednoczonych nie mogą prowadzić żadnych interesów z podmiotami z Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Ta decyzja administracji prezydenta USA jest reakcją na dekret, w którym Władimir Putin uznał niepodległość obu „separatystycznych republik”.



Pierwsze sankcje gospodarcze za uznanie niepodległości donbaskich „separatystycznych republik” 07:18 Błaszczak: Oczekujemy poważnych sankcji



- Sankcje powinny mieć charakter zdecydowany poważny. Tylko w ten sposób możemy zatrzymać agresję (Putina - red.) - stwierdził w Radiowej Jedynce minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Zaznaczył, że zbyt słabe sankcje w 2014 roku rozzuchwaliły Władimira Putina i nie przyniosły efektu. 07:15 Szef MON Polski: Siły zbrojne Rosji naruszyły integralność Ukrainy



Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak potwierdził, że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik na wschodzie Ukrainy. - Nie ma przyzwolenia na tego typu działania - dodał minister. Zaznaczył też, że oznacza to de facto naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy. 07:06 Ambasador Polski przy ONZ w Nowym Jorku Krzysztof Szczerski po nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa stwierdził, że było "daleko od konsensusu".



- Działania Rosji cofają nas do czasów, gdy w polityce międzynarodowej nie obowiązywały normy lecz siła - napisał na Twitterze Szczerski. 07:01 Polska Rada Ministrów o Ukrainie i Rosji



"Dzisiejszy porządek Rady Ministrów zostanie rozszerzony o omówienie aktualnych, agresywnych działań ze strony Rosji. Przypominam, że w porządku obrad znajduje się również projekt ustawy o obronie Ojczyzny, który ma zostać przyjęty dzisiaj na posiedzeniu rządu" - poinformował rzecznik rządu Piotr Muller.



Ukrainie grozi wojna z Rosją. Polski rząd zmienia plany 07:00 Minister spraw zagranicznych Australii potępiła w oświadczeniu działania Rosji. Przekazała tez, że dyplomaci z tego kraju, którzy przebywali na placówce we Lwowie (przeniesionej z Kijowa) zostali ewakuowani do Polski i Rumunii. Stamtąd mają pomagać Australijczykom, którzy będą chcieli opuścić Ukrainę. 06:51 USA potępiają działania Władimira Putina



Sekretarz Stanu USA Antony Blinken jako "przewidywalny i haniebny akt" określił uznanie przez Rosję niepodległości wspieranych jej działaniami separatystycznych republik. Zapewnił też o solidarności z Ukrainą i potępił działania Kremla.



twitter.com 06:43 MSZ Ukrainy zapewnia, że uznanie przez Rosję "Ługańskiej Republiki Ludowej" i "Donieckiej Republiki Ludowej" nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych. "Decyzja gwałtownie zaostrza sytuację i może oznaczać jednostronne wycofanie się Rosji z porozumień mińskich" - czytamy w oświadczeniu. 06:42 Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w rozmowie z prezydentem Ukrainy zapewnił o solidarności Unii Europejskiej z jego krajem. "Działania Rosji to atak na prawo międzynarodowe i porządek międzynarodowy oparty na zasadach" - napisał.



twitter.com 06:37 Ukraińskie media publikują nagrania przejazdu kolumny czołgów, która miała być widziana w okolicach Doniecka.





twitter.com 06:31 Premier Litwy: To, jak odpowiemy Putinowi, zdefiniuje nas na pokolenia



Premier Litwy Ingrida Šimonytė w tweecie stwierdziła, że Putin swoją polityką przebił Kafkę i Orwella. "Wyobraźnia dyktatora nie zna granic" - oceniła.

"To, czego świadkami dziś byliśmy, może wydawać się surrealistyczne dla demokratycznego świata. Ale to, w jaki sposób odpowiemy, zdefinuje nas na przyszłe pokolenia" - napisała Šimonytė.





twitter.com 06:23 Prezydent Ukrainy: Nikogo i niczego się nie boimy



"Nikogo i niczego się nie boimy. Nikomu niczego nie oddamy" - oświadczył w orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij. Zapewnił też, że Ukraina jest gotowa na każdy scenariusz i zaapelował o spokój.



facebook.com 06:21 Sekretarz Stanu Anthony Blinken w specjalnym oświadczeniu poinformował, że amerykańscy dyplomaci i pracownicy konsularni, których placówkę relokowano z Kijowa do Lwowa, spędzą noc w Polsce. Następnie mają wrócić do swoich obowiązków na Ukrainie.



twitter.com 06:17 Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow w tweecie stwierdził, że Kreml nie usankcjonował istnienia republik donieckiej i ługańskiej, ale "swoją własną agresję przeciwko Ukrainie". Zapewnił tez, że Ukraina pozostaje spokojna i gotowa do obrony swojej suwerenności, ale skierował też kilka słów do społeczności międzynarodowej. "Świat nie może milczeć. Sankcje? Kolejna cegła w murze? Nowy Mur Berliński?" - pytał Reznikow.



twitter.com 06:02 Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla. I że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego" - napisał.



twitter.com