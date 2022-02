NA ŻYWO: Rosja a Ukraina. Władimir Putin wywoła wojnę? Najnowsze informacje z 22 lutego

06:43 MSZ Ukrainy zapewnia, że uznanie przez Rosję "Ługańskiej Republiki Ludowej" i "Donieckiej Republiki Ludowej" nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych. "Decyzja gwałtownie zaostrza sytuację i może oznaczać jednostronne wycofanie się Rosji z porozumień mińskich" - czytamy w oświadczeniu. 06:42 Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel w rozmowie z prezydentem Ukrainy zapewnił o solidarności Unii Europejskiej z jego krajem. "Działania Rosji to atak na prawo międzynarodowe i porządek międzynarodowy oparty na zasadach" - napisał.



twitter.com 06:37 Ukraińskie media publikują nagrania przejazdu kolumny czołgów, która miała być widziana w okolicach Doniecka.





twitter.com 06:31 Premier Litwy: To, jak odpowiemy Putinowi, zdefiniuje nas na pokolenia



Premier Litwy Ingrida Šimonytė w tweecie stwierdziła, że Putin swoją polityką przebił Kafkę i Orwella. "Wyobraźnia dyktatora nie zna granic" - oceniła.

"To, czego świadkami dziś byliśmy, może wydawać się surrealistyczne dla demokratycznego świata. Ale to, w jaki sposób odpowiemy, zdefinuje nas na przyszłe pokolenia" - napisała Šimonytė.





twitter.com 06:23 Prezydent Ukrainy: Nikogo i niczego się nie boimy



"Nikogo i niczego się nie boimy. Nikomu niczego nie oddamy" - oświadczył w orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenskij. Zapewnił też, że Ukraina jest gotowa na każdy scenariusz i zaapelował o spokój.



facebook.com 06:21 Sekretarz Stanu Anthony Blinken w specjalnym oświadczeniu poinformował, że amerykańscy dyplomaci i pracownicy konsularni, których placówkę relokowano z Kijowa do Lwowa, spędzą noc w Polsce. Następnie mają wrócić do swoich obowiązków na Ukrainie.



twitter.com 06:17 Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow w tweecie stwierdził, że Kreml nie usankcjonował istnienia republik donieckiej i ługańskiej, ale "swoją własną agresję przeciwko Ukrainie". Zapewnił tez, że Ukraina pozostaje spokojna i gotowa do obrony swojej suwerenności, ale skierował też kilka słów do społeczności międzynarodowej. "Świat nie może milczeć. Sankcje? Kolejna cegła w murze? Nowy Mur Berliński?" - pytał Reznikow.



twitter.com 06:02 Prezydent Andrzej Duda poinformował, że rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Zapewniłem, że Ukraina ma w Polsce pełne i ponadpartyjne poparcie w walce z agresją Kremla. I że nienaruszalność granic to dla nas jedna z fundamentalnych norm prawa międzynarodowego" - napisał.



