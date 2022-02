Niemcy zmieniają front w sprawie Rosji. „Scholz ma szansę przejść do historii, ale trzeba uważać na szczegóły”

Trzeba było ośmiu lat wojny na Ukrainie, miesięcy wojennych szantaży ze strony Kremla, a w końcu formalnego wchłonięcia przez Rosję wschodnich rubieży Ukrainy, żeby Niemcy w końcu przyznali we wtorek to, co wszyscy powtarzają od lat:

Nord Stream 2 jest niebezpiecznym dla Europy projektem, zwiększającym groźbę wojny z Rosją.