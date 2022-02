Reuters: Sześć wybuchów w centrum Doniecka

We wtorek 22 lutego w centrum Doniecka odnotowano sześć wybuchów – podał Reuters. Jak w krótkim komunikacie dodała agencja informacyjna, początkowo „pochodzenie" wybuchów nie było jasne. Jednak z nieoficjalnych informacji uzyskanych od „źródła dyplomatycznego” wynika, że doszło do ostrzału na tzw. linii kontaktu między rządem a siłami separatystycznymi we wschodniej Ukrainie. Wciąż nie są znane szczegóły dotyczące zdarzenia.

Dekret Putina o „uznaniu niepodległości” separatystycznych republik

Dzień wcześniej Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości dwóch tzw. republik ludowych, powołanych przez separatystów w Donbasie. – Ta decyzja, by uznać niepodległość i niezależność Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, powinna być podjęta dawno temu – powiedział prezydent Federacji Rosyjskiej.

Prezydent Federacji Rosyjskiej nie tylko uznał niepodległość separatystycznych republik w Donbasie, ale też podpisał umowy o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z tymi nieuznawanymi państwami. Jeszcze przed wieczornym orędziem Władimira Putina wskazywano, że jeśli wykona on te kroki, to staną się one uzasadnieniem dla ewentualnej obecności rosyjskich wojsk na terenach Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Tak też się stało, a kilka godzin później świat obiegła informacja, że Władimir Putin wydał rozkaz do „przeprowadzenia pokojowej operacji” w dwóch republikach we wschodniej Ukrainie.

Krok wykonany przez Władimira Putina nie pozostanie bez reakcji. Pierwszy pakiet sankcji wobec Rosji zostanie przedstawiony jeszcze dzisiaj – poinformowali Ursula von der Leyen oraz Charles Michel. Wprowadzenie sankcji zapowiedziała także Wielka Brytania.

