USA nakładają sankcje na Rosję. Mocne słowa Bidena o „inwazji Putina”

W swoim wystąpieniu Joe Biden poinformował, że Stany Zjednoczone nałożą sankcję, które znacznie przekraczają kroki podjęte przez sojuszników w 2014 roku. – Wczoraj Putin uznał dwie separatystyczne republiki jako niezależne państwa. Putin sugerował, że pójdzie znacznie dalej.Kto dał Putinowi prawo do deklarowania tak zwanych nowych państw na terytorium, które należy do jego sąsiada? To aroganckie naruszenie prawa międzynarodowego, które wymaga bardzo zdecydowanej odpowiedzi. Powiedziałem Putinowi w twarz, że będziemy działalni razem, wspólnie, kiedy Rosja wystąpi przeciwko Ukrainie. Rosja w tej chwili wystąpiła przeciwko Ukrainie – podkreślił prezydent USA.

USA nakładają sankcje na Rosję

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu po uznaniu przez Władimira Putina separatystycznych regionów Ukrainy, amerykański przywódca ogłosił pierwszą transzę sankcji. Polityk zaznaczył, że jeśli Rosja będzie eskalować konflikt, wówczas pojawią się kolejne sankcje.

– Nakładamy cztery bloki sankcji finansowych, również sankcje dotyczące długu państwowego Rosji, co oznacza, że odcięliśmy rząd rosyjski od zachodnich rynków finansowych. Nie mogą uzyskiwać finansów na Zachodzie, jak również nie mogą również prowadzić obrotu swoim długiem na rynkach europejskich albo na naszym – zaznaczył amerykański przywódca.

Joe Biden zapowiedział, że od środy 23 lutego będą wprowadzone dodatkowe sankcje przeciwko elitom rosyjskim oraz członkom ich rodzin. – Oni realizują kryminalną politykę Kremla i w związku z tym powinni ponosić konsekwencje – mówił polityk. – Moja administracja będzie korzystać ze wszystkich możliwych opcji, aby chronić amerykański biznes przed wzrostem kosztów ze względu na wzrost cen paliwa czy gazu – dodawał.

Biden: Rosja nie jest gotowa na dialog

Według przywódcy wszystkie działania Rosji świadczą o intencji rozpoczęcia wojny. – Rosja doprowadziła do inwazji na Ukrainę – powiedział Joe Biden. - Władimir Putin nie jest gotowy do jakiegokolwiek dialogu ws. bezpieczeństwa. Klarownie widzimy jakie wyzwania przed nami stoją. Nie ma wątpliwości co do tego, że agresorem jest właśnie Rosja. Będziemy oceniać Rosję ze względu na jej działania, a nie słowa. Cokolwiek Rosja uczyni dalej, to odpowiemy na to wspólnie. Mamy nadzieję, że dyplomacja wciąż jest drogą - zakończył swoje wystąpienie prezydent USA.

Joe Biden nie odpowiedział na pytania amerykańskich dziennikarzy.

Czytaj też:

W „Wiadomościach” obszerny materiał o Ukrainie i Rosji. Wpleciono w niego Tuska, opozycję i Kłeczka