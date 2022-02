USA przerzucą do Polski z Grecji 12 amerykańskich śmigłowców bojowych

Konflikt między Rosją a Ukrainą coraz bardziej eskaluje. Agencja Reutera powołując się na niewskazane z nazwiska źródło w Pentagonie poinformowała, że Stany Zjednoczone zdecydowały o przerzuceniu do Polski z Grecji 12 amerykańskich śmigłowców bojowych AH-64 Apache. Ponadto, Stany Zjednoczone przerzucą do państw bałtyckich 20 śmigłowców AH-64 Apache z Niemiec oraz ok. 800 żołnierzy z Włoch. Jednocześnie osiem myśliwców F-35 trafi natomiast do kilku lokalizacji operacyjnych wzdłuż wschodniej flanki NATO.

Ambasador USA w Polsce: Polacy są całkowicie bezpieczni

Nowy ambasador USA w Polsce podkreślił w rozmowie z Onetem, że obecnie w Polsce stacjonuje prawie 10 tys. żołnierzy amerykańskich. – Zaledwie dwa tygodnie po tym, jak prezydent Biden zapowiedział wzmocnienie naszej obecności wojskowej w Polsce, w waszym kraju wylądowała po raz pierwszy w historii w misji bojowej grupa żołnierzy naszej najbardziej bitnej jednostki — 82. Dywizji Powietrznodesantowej. Proszę zwrócić uwagę, że zajęło im to nie kilka miesięcy, lecz zaledwie dwa tygodnie od decyzji prezydenta – zaznaczył.

Dyplomata przyznał, że chodząc po warszawskich ulicach jest to dla niego niesamowite uczucie, że w momencie, gdy na wschód od Polski rozwija się taki dramat, Polacy są tak absolutnie bezpieczni. – Ludzie chodzą po ulicach, szkoły i sklepy są otwarte, biznes działa normalnie. To dla mnie osobiście ważne, że Polacy czują się tak bezpiecznie. To dowód na to, że NATO zapewnia bezpieczeństwo swoim członkom. To dowód na to, że zbiorowe bezpieczeństwo działa – mówił.

