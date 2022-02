NA ŻYWO: Konflikt Rosja – Ukraina. Co zrobi Władimir Putin?

08:36 Pobór rezerwistów na Ukrainie



Prezydent Ukrainy wydał zarządzenie w sprawie poboru rezerwistów. Powołani do służby zostaną rezerwiści w wieku 18-60 lat. Chodzi zarówno o oficerów, jak i szeregowych czy sierżantów. 08:35 - Jesteśmy gotowi na to, co się wydarzy. MSZ pracuje, polskie placówki na Ukrainie pracują. Czekamy na rozwój sytuacji - mówił w Radiu dla Ciebie rzecznik MSZ Łukasz Jasina. 08:22 - Celem Putina nie jest przesunięcie granicy 50 km w jedną czy w drugą stronę. Jego celem jest udowodnienie, że Ukraina jest częścią świata rosyjskiego, a jeśli Zachód tego nie uzna, to Rosja doprowadzi Ukrainę do ruiny i pozbiera gruzy - stwierdził w rozmowie z DGP szef PISM Sławomir Dębski. 07:56 Rosyjski ambasador w USA Anatolij Antonow skomentował nałożenie przez Stany Zjednoczone sankcji na Rosję. Dyplomata ocenił, że „niczego one nie rozwiążą”, a „zaszkodzą światowym rynkom finansowym i energetycznym”.



USA nałożyły sankcje na Moskwę. Ambasador Rosji w USA reaguje: Zwykli obywatele odczują wszystkie konsekwencje 07:33 Donald Tusk: Zaczęła się wojna



- To już nie jest kwestia interpretacji. Zaczęła się wojna, wjechały czołgi, jedno państwo zaatakowało drugie. Lider, czy dyktator tego państwa, Putin, wprost kwestionuje sens istnienia Ukrainy. W jego słowa widać już nie tylko chęć zagarnięcia wschodniej części Ukrainy. Każde jego wystąpienie w ostatnich latach to kwestionowanie państwa Ukraińskiego - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24 Donald Tusk.



Donald Tusk tłumaczy, co Rosja robi na Ukrainie. „Cały świat lubi używać fałszywego określenia” 07:25 Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odwołał planowane spotkanie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem w Genewie.



- Teraz, gdy widzimy, że inwazja się rozpoczyna, a Rosja dała jasno do zrozumienia, że ​​całkowicie odrzuciła dyplomację, nie ma sensu przeć do tego spotkania w tej chwili - wyjaśniał Blinken. 07:18 Prezydent Andrzej Duda wydał zgodę na pobyt w Polsce żołnierzy i personelu cywilnego Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanady. Postanowienie zostało opublikowane w Monitorze Polskim we wtorek. 06:53 Trump: Putin to geniusz



- Zobaczyłem wczoraj ekran telewizora i stwierdziłem: To geniusz. Putin ogłasza dużą część Ukrainy, Ukrainy!, Putin ogłasza ją niepodległą. O, to cudowne - stwierdził były prezydent USA Donald Trump w wywiadzie w "The Clay Travis & Buck Sexton Show." Postępowanie Putina określił jako "sprytne". Jak tłumaczył - rosyjskie siły będą mogły wejść teraz na część terytorium ukraińskiego i "strzec pokoju". 06:44 Ukraina. Nie żyje żołnierz, 6 rannych



Siły zbrojne Ukrainy podsumowały minioną dobę.22 lutego odnotowano 96 ostrzałów, z czego 81 z użyciem broni ciężkiej.



Z komunikatu wynika, że zginął jeden żołnierz, sześciu zostało rannych. 06:22 Japonia nakłada sankcje na Rosję i separatystów



Premier Japonii Fumio Kishida poinformował w środę o nałożeniu sankcji na Rosję i dwie prorosyjskie republiki. Chodzi m.in. o zakaz importu i eksportu towarów z tych terenów, wstrzymanie handlu rosyjskimi obligacjami i zawieszenie wydawania wiz urzędnikom z DRL i ŁRL. 06:01 - Chyba nikt w Waszyngtonie nie wierzy, że sankcje zmienią naszą politykę - stwierdził ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow. 05:43 Do Ukrainy płyną dostawy z pomocą wojskową ze świata. Tym razem Siły Zbrojne Ukrainy pokazują samolot z Kanady.



twitter.com