NA ŻYWO: Konflikt Rosja – Ukraina. Co zrobi Władimir Putin?

06:53 Trump: Putin to geniusz



- Zobaczyłem wczoraj ekran telewizora i stwierdziłem: To geniusz. Putin ogłasza dużą część Ukrainy, Ukrainy!, Putin ogłasza ją niepodległą. O, to cudowne - stwierdził były prezydent USA Donald Trump w wywiadzie w "The Clay Travis & Buck Sexton Show." Postępowanie Putina określił jako "sprytne". Jak tłumaczył - rosyjskie siły będą mogły wejść teraz na część terytorium ukraińskiego i "strzec pokoju". 06:44 Ukraina. Nie żyje żołnierz, 6 rannych



Siły zbrojne Ukrainy podsumowały minioną dobę.22 lutego odnotowano 96 ostrzałów, z czego 81 z użyciem broni ciężkiej.



Z komunikatu wynika, że zginął jeden żołnierz, sześciu zostało rannych. 06:22 Japonia nakłada sankcje na Rosję i separatystów



Premier Japonii Fumio Kishida poinformował w środę o nałożeniu sankcji na Rosję i dwie prorosyjskie republiki. Chodzi m.in. o zakaz importu i eksportu towarów z tych terenów, wstrzymanie handlu rosyjskimi obligacjami i zawieszenie wydawania wiz urzędnikom z DRL i ŁRL. 06:01 - Chyba nikt w Waszyngtonie nie wierzy, że sankcje zmienią naszą politykę - stwierdził ambasador Rosji w USA Anatolij Antonow. 05:43 Do Ukrainy płyną dostawy z pomocą wojskową ze świata. Tym razem Siły Zbrojne Ukrainy pokazują samolot z Kanady.



