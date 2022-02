Tradycyjne figury na paradzie w Kolonii. Putin i kryzys na granicy wśród tematów

W Różany Poniedziałek, czyli w hucznie obchodzonym dniu wieńczącym karnawałowe zabawy w Niemczech, mieszkańcy Kolonii obejrzą platformy z karykaturami znanych postaci. Tym razem figury będą zaprezentowane na stadionie, a nie na ulicach miasta, z powodu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.

Twórcy figur jak zwykle odnieśli się do aktualnych wydarzeń politycznych i społecznych. Wśród tematów pojawiły się m.in. groźba agresji Rosji na Ukrainę oraz kryzys migracyjny na polskiej granicy.

Gierki Putina

Jedna z rzeźb, „gierki Putina”, przedstawia prezydenta Rosji w krótkich spodenkach, bawiącego się klockami. Władimir Putin siedzi przy dziecięcym sorterze, starając się wbić do środka elementy z nazwami kilku krajów (m.in. Ukrainę) i tym samym zrealizować swoją wizję odbudowy Związku Radzieckiego. Obok widnieje napis „stare, dobre czasy”.

Twórcą figury papier mâché jest Herbert Labusga, 83-letni malarz i rzeźbiarz, który urodził się w Opolu, a fachu uczył m.in. w liceum plastycznym w Zakopanem. Powiedział, że jego praca wyraża niezadowolenie z poczynań Putina w Europie.

„Rosyjski szef w Moskwie układa sobie nowy Związek Radziecki. Ze względu na stare dobre czasy wszystkie środki są dla niego dozwolone. 120 tys. mężczyzn pod bronią na granicy z Ukrainą, »pomoc sąsiedzka« w Kazachstanie i Białorusi, nękanie krajów bałtyckich… Władimir, zabawa się skończyła!” – napisali przedstawiciele komitetu festiwalowego o jego pracy.

Samolot Ryanaina i uchodźcy na granicy

Inna z figur jest komentarzem do sytuacji na Białorusi. Postać przypominająca nieuznawanego przez UE prezydenta kraju, Aleksandra Łukaszenkę wygląda jak wampir, który trzyma w ręku mały samolot linii Ryanair. To nawiązanie do uprowadzenia maszyny z opozycyjnym dziennikarzem Ramanem Pratasiewiczem na pokładzie.

Nad nią góruje Władimir Putin pociągający za sznurki. Mottem tej pracy jest „rządzić, a raczej dyktować”. Na karykaturę składają się też dłonie uczestników protestów, trzymające flagi z napisem „refugees welcome” (ang. uchodźcy mile widziani), flaga LGBT oraz biało-czerwono-białe flagi, używane przez opozycję demokratyczną na Białorusi.

„Łukaszenka, białoruski dyktator z łaski Putina, fałszuje wybory, miażdży ruch demokratyczny i prowokuje okrutny dramat uchodźców na polskiej granicy” – napisał o tej rzeźbie komitet festiwalowy.

Widzowie obejrzą figury podczas pokazu 28 lutego.

