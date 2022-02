NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Putin zaatakował w całym kraju. Najnowsze informacje z 24.02

6:42 Putin rozmawiał z Łukaszenką



„Dzisiaj około godziny 5:00 odbyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Białorusi i Rosji, podczas której Władimir Putin poinformował swojego białoruskiego odpowiednika o sytuacji na granicy z Ukrainą i w Donbasie” – podaje CNN, powołując się na białoruskie media. 6:35 Wniosek o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego



„Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Ambasador T. Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO" – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. 06:29 Pojawiają się doniesienia, że ukraińscy strażnicy graniczni zostali zaatakowani zarówno przez Rosjan, jak i Białorusinów.



twitter.com 06:26 MSZ Polski do obywateli: Nie jedźcie na Ukrainę



Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że wkrótce zostanie opublikowane ostrzeżenie dla Polaków, w którym pojawi się rekomendacja, by nie podróżować na Ukrainę.. Konsulat generalny w Odessie został ewakuowany



- Bardzo trudne, bardzo smutne. I z Kijowa, i z Charkowa dochodzą do nas informacje o bombardowaniu infrastruktury wojskowej, o zagrożeniu dla ludności cywilnej – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 06:22 Zełenski: Wprowadzamy stan wojenny



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wprowadzeniu stanu wojennego i atakach Rosji.



- Drodzy obywatele Ukrainy! Dziś prezydent Putin zapowiedział wprowadzenie specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Rosja przeprowadziła ataki na naszą infrastrukturę wojskową – powiedział Zełenski.



Wprowadzamy stan wojenny – ogłosił prezydent Ukrainy. Zaapelował też do mieszkańców o zachowanie zimnej krwi i pozostanie w domach. 06:21 – Rosja dzisiaj zburzyła porządek świata, za który była współodpowiedzialna z pozostałymi mocarstwami. To już nie jest konflikt lokalny, w którym Rosja jest interwentem. To jest konflikt, w którym Rosja jest agresorem – stwierdził ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. 06:08 Wojna na Ukrainie. Prezydent Duda: Nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia



"Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia" - napisał prezydent Andrzej Duda



twitter.com 06:02 Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba apeluje do przywódców światowych o natychmiastowe działanie. Najważniejsze są w tej chwili sankcje, pomoc finansowa i wsparcie militarne.



twitter.com 05:58 Putin wywołał wojnę. Tłumaczenie pełne kłamstw



Władimir Putin uzasadnił atak na Ukrainę w pełnym kłamstw przemówieniu.



Wojna na Ukrainie. Putin uzasadnił inwazję w pełnym kłamstw przemówieniu 05:51 MSW Ukrainy apeluje do mieszkańców, żeby pozostali w domach do czasu, gdy zabrzmi syrena oznaczająca, że można wyjść, bo jest bezpiecznie. Podawane są specjalne instrukcje. 05:47 Putin zaatakował Ukrainę. Zełenski wprowadzi stan wojenny



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Wprowadzony zostanie stan wojenny. 05:45 Ukraina zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów cywilnych. 05:42 Wojna na Ukrainie. Ostrzał portu w Odessie



Na Ukrainie zaatakowano punkty kontrolne przy użyciu pojazdów opancerzonych i wyrzutni rakietowych typu Grad. Atak prowadzony jest z lądu i z morza. Walki trwają m.in. w Odessie.



twitter.com 05:36 Pojawiają się nagrania pierwszych eksplozji w Kijowie:



twitter.com 05:23 Polskie władze zwołały w trybie natychmiastowym Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. 05:13 „Pokojowe ukraińskie miasta są pod ostrzałem. To wojna i agresja. Ukraina będzie bronić się sama i wygra. Świat może i musi zatrzymać Putina. Czas działać” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji na Twitterze.



twitter.com 05:02 Ukraińskie media rozpoczęły doniesienia o rosyjskich atakach. Wybuchy słyszane są w wielu miastach Ukrainy.