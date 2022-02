NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Putin zaatakował w całym kraju. Najnowsze informacje z 24.02

09:20 Straż Graniczna Ukrainy: W walkach zginęło trzech pograniczników



Straż Graniczna Ukrainy w raporcie z godziny 8:50 poinformowała, że rejonie punktu Kopani w obwodzie chersońskim żołnierze walczą z przeciwnikiem. W rejonie Skadowska Rosjanie prowadzą ostrzał z powietrza.



Obecnie Straż Graniczna Ukrainy informuje o trzech ofiarach śmiertelnych wśród pograniczników i rannych funkcjonariuszach. 09:16 "Sytuacja jest pod kontrolą. Armia rosyjska ponosi straty" - informuje dowództwo ukraińskich sił lądowych.



- W najbliższych godzinach przewidywany jest scenariusz dalszej eskalacji, który zakłada kolejne ataki rakietowe Rosji, bombardowanie miast, przesuwanie się kolumn wojska w kierunku głównych miast Ukrainy - mówił w Radiu Zet Paweł Jabłoński, wiceszef polskiego MSZ. 09:11 Mieszkańcy Lwowa nie potwierdzają doniesień o atakach na miasto. Pierwsze takie informacje to efekt paniki. Wiadomo natomiast, że słyszane były syreny alarmowe. 09:10 Brzeziński: Polska jest bezpieczna



- Polska jest bezpieczna, zabezpieczona, Ameryka stoi ramie w Polską jako partnerem NATO - powiedział w TVN24 ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. 09:04 - Putin w taki szalony, obłąkany sposób uzasadniał wprowadzenie wojska na Ukrainę, bierze pełną odpowiedzialność za te wszystkie ofiary. Jest zbrodniarzem wojennym, mam nadzieję że kiedyś poniesienie za to karę - mówił w TVP europoseł Adam Bielan. 09:04 - Jeśli na teren Polski będą napływać uchodźcy z Ukrainy, otoczymy ich opieką - powiedział w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller. 09:03 Co z polską ustawą o obronie ojczyzny?



- To jest pilna potrzeba. Ustawa była przygotowywana od dawna, od jesieni. Właśnie miała wejść pod obrady Sejmu. Mówiliśmy nawet wczoraj o nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, które będzie zwołane po to, aby procedować ustawę. Były też głosy opozycji, że nie będzie się sprzeciwiać jakoś totalnie, jak to ma w zwyczaju, przynajmniej procedowaniu tej ustawy, że będzie uczestniczyć w dyskusji nad ustawą. Teraz spokojnie poczekajmy parę godzin na rozwój wydarzeń i decyzje najwyższych władz - mówił Ryszard Terlecki, szef klubu parlamentarnego PiS. 08:42 UE zapowiada bezprecedensowe sankcje wobec Rosji



Bezprecedensowe sankcje na Rosję. Zostanie odcięta od systemu finansowego 08:30 Agencja UNIAN informuje o pierwszych ofiarach śmiertelnych konfliktu na Ukrainie wśród cywilów. W Mariupolu ranne zostało dziecko.



Wojna na Ukrainie. Korki przy wyjeździe z Kijowa



Doradca ministra spraw wewnętrznych Anton Geraszczenko informuje o ogromnych korkach na wyjeździe z Kijowa. Apeluje, by powstrzymać się od paniki, bo nie da się obecnie szybko opuścić miasta. Dochodzi do stłuczek. Ich uczestnicy są proszeni, żeby nie wzywać policji czy karetek, jeśli nie ma potrzeby, a jedynie wymienić się kontaktami i rozwiązać sprawę później. 08:18 – Zostały użyte rakiety, zostały użyte czołgi. Nie ma najmniejszych złudzeń – Putin chce rozwiązywać problemy w sposób siłowy. Nie ma dywagacji, czy pomagać czy nie – mówi w Radiu Zet generał Mirosław Różański. 08:16 Wojna na Ukrainie. Inwazja także od strony Krymu



Rosyjskie wojska przekroczyły granicę okupowanego Krymu i wjechały na teren Ukrainy - przekazała ukraińska straż graniczna. 08:06 Wojna na Ukrainie. Tak wyglądał początek inwazji Rosji



Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opisał, jak wyglądał początek rosyjskiej agresji.



"Dzisiaj, 24 lutego, o godz. 5:00 rano siły zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także przeprowadziły uderzenia rakietowe i bombowe na lotniska w Boryspolu, Oziernem, Kulbakino, Czuhujiwie, Kramatorsku, Czornobajiwce, a także na obiekty wojskowe Sił Zbrojnych Ukrainy. W tym samym czasie agresor rozpoczął ostrzał ukraińskich terytoriów i osiedli wzdłuż granicy państwowej" - napisano w raporcie. 07:53 Ambasada amerykańska w Kijowie przestrzega obywateli, że możliwe są dalsze działania militarne Rosjan prowadzone bez ostrzeżenia.



PLL LOT wstrzymują loty na Ukrainę. Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną w związku z rosyjską agresją. 07:34 Prezydent Wołodymyr Zełenski informuje o kolejnych krokach w budowie antyputinowskiej koalicji. Głosy wsparcia płyną z całego świata.





twitter.com 07:19 Rosja prowadzi ostrzał regionu Lwowa w zachodniej Ukrainie - podaje agencja Reutera. AFP informuje z kolei, że Siły Zbrojne Ukrainy zestrzeliły pięć rosyjskich samolotów wojskowych. 07:15 O godz. 8.00 w BBN odbędzie się narada Prezydenta Andrzeja Dudy z rządem, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami służb specjalnych.



Mateusz Morawiecki wezwał do nałożenia sankcji na Rosję. „Musimy natychmiast zareagować na przestępczą agresję Rosji na Ukrainę" – napisał premier.



– W nocy Rosja rozpoczęła agresję militarną, agresję o charakterze zbrojnym na terenie Ukrainy. W związku z tym wszystkie służby, właściwe organy państwa rozpoczęły procedury, które związane są z tego typu sytuacją – poinformował rzecznik rządu Piotr Muller. 6:42 Putin rozmawiał z Łukaszenką



„Dzisiaj około godziny 5:00 odbyła się rozmowa telefoniczna prezydentów Białorusi i Rosji, podczas której Władimir Putin poinformował swojego białoruskiego odpowiednika o sytuacji na granicy z Ukrainą i w Donbasie” – podaje CNN, powołując się na białoruskie media. 6:35 Wniosek o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego



„Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego.

Ambasador T. Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO" – poinformował rzecznik rządu Piotr Müller. 06:29 Pojawiają się doniesienia, że ukraińscy strażnicy graniczni zostali zaatakowani zarówno przez Rosjan, jak i Białorusinów.



Rzecznik MSZ Łukasz Jasina poinformował, że wkrótce zostanie opublikowane ostrzeżenie dla Polaków, w którym pojawi się rekomendacja, by nie podróżować na Ukrainę.. Konsulat generalny w Odessie został ewakuowany



- Bardzo trudne, bardzo smutne. I z Kijowa, i z Charkowa dochodzą do nas informacje o bombardowaniu infrastruktury wojskowej, o zagrożeniu dla ludności cywilnej – powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 06:22 Zełenski: Wprowadzamy stan wojenny



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o wprowadzeniu stanu wojennego i atakach Rosji.



- Drodzy obywatele Ukrainy! Dziś prezydent Putin zapowiedział wprowadzenie specjalnej operacji wojskowej w Donbasie. Rosja przeprowadziła ataki na naszą infrastrukturę wojskową – powiedział Zełenski.



Wprowadzamy stan wojenny – ogłosił prezydent Ukrainy. Zaapelował też do mieszkańców o zachowanie zimnej krwi i pozostanie w domach. 06:21 – Rosja dzisiaj zburzyła porządek świata, za który była współodpowiedzialna z pozostałymi mocarstwami. To już nie jest konflikt lokalny, w którym Rosja jest interwentem. To jest konflikt, w którym Rosja jest agresorem – stwierdził ambasador Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski. 06:08 Wojna na Ukrainie. Prezydent Duda: Nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia



Putin wywołał wojnę. Tłumaczenie pełne kłamstw



Władimir Putin uzasadnił atak na Ukrainę w pełnym kłamstw przemówieniu.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Wprowadzony zostanie stan wojenny.



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Wprowadzony zostanie stan wojenny. 05:45 Ukraina zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów cywilnych. 05:42 Wojna na Ukrainie. Ostrzał portu w Odessie



Na Ukrainie zaatakowano punkty kontrolne przy użyciu pojazdów opancerzonych i wyrzutni rakietowych typu Grad. Atak prowadzony jest z lądu i z morza. Walki trwają m.in. w Odessie.



