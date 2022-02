NA ŻYWO: Wojna Rosja – Ukraina. Putin zaatakował w całym kraju. Najnowsze informacje z 24.02

06:08 Wojna na Ukrainie. Prezydent Duda: Nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia



"Mimo wysiłków wspólnoty międzynarodowej, Ukraina padła ofiarą brutalnej, niesprowokowanej i nieusprawiedliwionej rosyjskiej napaści. Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia" - napisał prezydent Andrzej Duda



twitter.com 06:02 Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba apeluje do przywódców światowych o natychmiastowe działanie. Najważniejsze są w tej chwili sankcje, pomoc finansowa i wsparcie militarne.



twitter.com 05:58 Putin wywołał wojnę. Tłumaczenie pełne kłamstw



Władimir Putin uzasadnił atak na Ukrainę w pełnym kłamstw przemówieniu.



Wojna na Ukrainie. Putin uzasadnił inwazję w pełnym kłamstw przemówieniu 05:51 MSW Ukrainy apeluje do mieszkańców, żeby pozostali w domach do czasu, gdy zabrzmi syrena oznaczająca, że można wyjść, bo jest bezpiecznie. Podawane są specjalne instrukcje. 05:47 Putin zaatakował Ukrainę. Zełenski wprowadzi stan wojenny



Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Wprowadzony zostanie stan wojenny. 05:45 Ukraina zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów cywilnych. 05:42 Wojna na Ukrainie. Ostrzał portu w Odessie



Na Ukrainie zaatakowano punkty kontrolne przy użyciu pojazdów opancerzonych i wyrzutni rakietowych typu Grad. Atak prowadzony jest z lądu i z morza. Walki trwają m.in. w Odessie.



twitter.com 05:36 Pojawiają się nagrania pierwszych eksplozji w Kijowie:



twitter.com 05:23 Polskie władze zwołały w trybie natychmiastowym Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. 05:13 „Pokojowe ukraińskie miasta są pod ostrzałem. To wojna i agresja. Ukraina będzie bronić się sama i wygra. Świat może i musi zatrzymać Putina. Czas działać” – napisał szef ukraińskiej dyplomacji na Twitterze.



twitter.com 05:02 Ukraińskie media rozpoczęły doniesienia o rosyjskich atakach. Wybuchy słyszane są w wielu miastach Ukrainy.