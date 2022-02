Wojna Rosja – Ukraina. Szef MSZ Ukrainy podał w pięciu punktach, co trzeba zrobić

Szef ukraińskiej dyplomacji poinformował, że Rosja rozpoczęła wojnę na Ukrainie. „Pokojowe ukraińskie miasta są pod ostrzałem. To wojna i agresja. Ukraina będzie bronić się sama i wygra. Świat może i musi zatrzymać Putina. Czas działać” – napisał w mediach społecznościowych Dmytro Kułeba.

W kolejnym wpisie minister spraw zewnętrznych Ukrainy skomentował, że „świat musi zareagować natychmiast, a stawką jest przyszłość Europy i całego globu”. Kułeba przedstawił listę rzeczy do zrobienia. Zawiera ona pięć punktów.

Wojna Rosja – Ukraina. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba o sankcjach

Według szefa ukraińskiej dyplomacji trzeba „natychmiast nałożyć niszczycielskie sankcje na Rosję”. Jedną z nich jest odcięcie Kremla od systemu SWIFT, przed czym przestrzegały USA. Skrót SWIFT oznacza Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. To założone niemal 50 lat temu Stowarzyszenie na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Jest to też międzynarodowy system, który pozwala komunikować się instytucjom finansowym z całego świata.

Kułeba zażądał również, aby „całkowicie odizolować Rosję wszelkimi sposobami, we wszystkich formatach”. Kolejny punkt dotyczy dostaw broni i sprzętu dla Ukrainy. Ukraiński minister spraw zagranicznych poprosił również o pomoc finansową, a także pomoc humanitarną.

W reakcji na działania Rosji Ukraina zamknęła swoją przestrzeń powietrzną i wprowadziła stan wojenny.

