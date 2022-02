NBC News: Biden rozważa potężny atak cybernetyczny na Rosję

NBC News powołuje się na ustalenia dwóch urzędników wywiadu USA, jednego urzędnika wywiadu innego państwa Zachodu oraz jeszcze inne źródło, które chciało pozostać anonimowe.

Wynika z nich, że amerykański wywiad oraz siły cybernetyczne Stanów Zjednoczonych zaproponowały użycie amerykańskiej broni cybernetycznej na niespotykaną nigdy skalę. Jako jeden z możliwych scenariuszy rozważa się opcję przerwania łączności internetowej w całej Rosji, odcięcia zasilania elektrycznego i przejęcia kontroli nad systemem sterowania ruchem kolejowym. W ten sposób Kreml zostałby całkowicie pozbawiony możliwości zaopatrywania swoich sił skierowanych na Ukrainę.

Wszyscy rozmówcy amerykańskiej stacji podkreślili, że żadne ostateczne decyzje w sprawie ewentualnego cyberataku nie zostały jeszcze podjęte.

Wojna Rosja-Ukraina - najważniejsze informacje

W czwartek 24 lutego po godzinie 5 rano rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Rosja atakuje miasta w całym kraju, a Władimir Putin kłamliwie uzasadnia napaść „ludobójstwem”, do którego miało dochodzić w Donbasie. Jak czytamy w analizie Ośrodka Studiów Wschodnich, do godz. 14 rosyjskie wojsko weszło na 40 do 60 km w głąb obwodów charkowskiego, sumskiego i czernihowskiego oraz na południe obwodu chersońskiego. Zbliżają się też do głównych miast i obiektów strategicznych w tych obwodach, a w obwodzie chersońskim Rosjanie zajęli już Kachowską Elektrownię Wodną.

„Około południa czasu polskiego granicę Ukrainy przekroczyły jednostki rosyjskie z Białorusi, które weszły do obwodów kijowskiego i żytomierskiego. Równocześnie desantem śmigłowcowym Rosjanie zajęli lotnisko Hostomel na północny zachód od Kijowa, o które według Ukraińców nadal toczą się walki. Zgodnie z jej informacjami z terytorium Białorusi w kierunku celów ukraińskich odpalono też rakiety balistyczne” – czytamy dalej.

