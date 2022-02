Macron rozmawiał z Putinem. Co prezydent Francji powiedział przywódcy Rosji?

Emmanuel Macron po rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zadzwonił w czwartek wieczorem do prezydenta Rosji Władimira Putina i zażądał natychmiastowego przerwania rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W odpowiedzi Kreml wystosował oświadczenie, w którym przekazano, że w poważnej i szczerej rozmowie przeprowadzonej z inicjatywy francuskiego prezydenta na temat operacji wojskowej na Ukrainie, rosyjski prezydent przedstawił szczegółowe wyjaśnienie powodów i okoliczności jej podjęcia. Rosyjskie służby prasowe podkreślili, że obydwaj prezydenci uzgodnili, że pozostaną w kontakcie.

Ukraina. „Putin musi zrozumieć, że NATO ma broń jądrową”

Władimir Putin zapowiedział, że Rosja nie pozwoli Ukrainie na posiadanie broni jądrowej. – Jeśli chodzi o sferę militarną, współczesna Rosja, nawet po rozpadzie ZSRR i utracie znacznej części swojego potencjału nuklearnego, jest dziś jednym z najpotężniejszych mocarstw nuklearnych. W związku z tym nikt nie powinien mieć wątpliwości, że bezpośredni atak na Rosję doprowadzi do klęski i tragicznych konsekwencji dla potencjalnego agresora – tłumaczył prezydent Rosji.

W odpowiedzi szef francuskiego MSZ zapytany, czy groźba Putina jest równoznaczna z groźbą użycia broni jądrowej w konflikcie na Ukrainie stwierdził, że tak to zostało zrozumiane. – Tak, myślę, że Władimir Putin musi również zrozumieć, że sojusz atlantycki jest sojuszem nuklearnym. To wszystko, co powiem na ten temat – powiedział Jean-Yves Le Drian we francuskiej telewizji TF1.

