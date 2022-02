Wojna na Ukrainie. Rosjanie usiłują podstępem wedrzeć się do Kijowa. Jest film

„Rosyjskie wojsko podstępem usiłuje wedrzeć się do Kijowa” – pisze ukraińskie dowództwo. Proceder opisała wiceminister obrony Anna Maljar. "Rosyjscy agresorzy zdobyli dwa pojazdy Sił Zbrojnych Ukrainy, przebrali się w mundury ukraińskiego wojska i z dużą prędkością ruszyli ze strony Obołoni do centrum Kijowa" – poinformowała wiceminister. "Za nimi podąża kolumna rosyjskich ciężarówek wojskowych. Zostaną one z pewnością zneutralizowane" – podkreśliła.

Więcej informacji wkrótce.