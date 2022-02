Ukraińcy o zwiększonym promieniowaniu w Czarnobylu. PAA o sytuacji w Polsce

Rosja w czwartek po kilku godzinach walk zajęła teren Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. – Stan obiektów byłej elektrowni jądrowej i miejsca składowania odpadów radioaktywnych nie jest znany – zaznaczył w pewnym momencie przedstawiciel biura prezydenta Mychajło Podolak. Dodał, że „nie można obecnie mówić o tym, że Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu jest bezpieczna”.

Wzrost promieniowania w strefie w Czarnobylu

Państwowa Inspekcja Regulacji Jądrowej Ukrainy poinformowała, że dane z systemu monitoringu promieniowania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia wskazały na „przekroczenie poziomów kontrolnych mocy dawki promieniowania gamma w znacznej liczbie punktów obserwacyjnych”. Wskazano, że obecnie „nie jest możliwe ustalenie przyczyn zmiany promieniowania w strefie z powodu okupacji i walk zbrojnych na terenie terytorium”.

Administracja Wołodymyra Zełenskiego już po zajęciu elektrowni w Czarnobylu obawiała się, że Rosjanie mogą przygotowywać prowokację z użyciem radioaktywnych odpadów albo obwinić Ukraińców o stworzenie zagrożenia.

Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja

Głos ws. sytuacji na Ukrainie i wzrostu promieniowania w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia zabrała Państwowa Agencja Atomistyki. PAA zapewnia, że obecnie nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludności na terytorium Polski i stale monitoruje sytuację radiacyjną w kraju. Agencja podkreśliła, że o zagrożeniu nie informują również międzynarodowe systemy powiadamiania o zdarzenia radiacyjnych.

We wtorek farmaceuci z całej Polski sygnalizowali wzrost zapytań o dostępność w aptekach płynu Lugola. Dane portalu gdziepolek.pl wskazują, że preparat był wyszukiwany w aptekach ponad 30 tys. razy. To wzrost zainteresowania o 31000 proc. Płyn Lugona był rekomendowany po katastrofie w 1986 r., aby przeciwdziałać skutkom ewentualnego skażenia powietrza izotopami radioaktywnym. Po latach okazało się, że to nie miało sensu.

Czarnobylska Strefa Wykluczenia

Elektrownia Jądrowa w Czarnobylu jest wyłączona z eksploatacji po katastrofie z 1986 roku. Dostęp do bloków energetycznych elektrowni w Czarnobylu mają tylko pracownicy całą dobę czuwający nad wygaszonymi już reaktorami oraz okazjonalnie delegacje naukowe i niektóre specjalne wycieczki.

Od 2019 roku nad uszkodzonym reaktorem znajduje się nowy sarkofag, zwany Arką. Chroni on atmosferę przed promieniowaniem jonizującym. Wokół Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej znajduje się strefa wykluczenia, zwana zoną. Zarządzany przez ukraińskie ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych teren obejmuje najbardziej skażone obszary.

