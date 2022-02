Wojna na Ukrainie. Terlikowski: Zachód ma gębę pełną frazesów. Ukraińcy mogą liczyć tylko na siebie

Słowa prezydenta Ukrainy trudno jest wyprzeć z pamięci. Ich gorycz dotyka głęboko.

„Mój kraj został sam” – powiedział w gorzkim przemówieniu Wołodymyr Zełenski. „Kto jest gotów walczyć razem z nami? Nikogo nie widzę. Kto jest gotowy dać Ukrainie gwarancję członkostwa w NATO? Wszyscy się boją” – dodał.

Na długo zapadają też w pamięć słowa o tym, że on sam jest pierwszym celem Rosjan, a drugim jest jego rodzina. Ogromna to odpowiedzialność, ale i ogromna siła potrzebna, by zmierzyć się z taką świadomością.