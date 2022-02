Ostrzał Dniepru. Noworodki w prowizorycznym schronie

„Tak wygląda teraz oddział intensywnej terapii noworodka. Wyobrażacie to sobie?” – napisał dr Denis Surkov na WhatsAppie do redakcji „The New York Times”. Ordynator oddziału neonatologii wysłał dziennikarzom film, na którym widać dzieci zawinięte w koce i podłączone do aparatury medycznej. Niektóre z nich są kołysane przez personel.

Dniepr, miasto w środkowo-wschodniej części Ukrainy, był jednym z celów rosyjskich ataków rakietowych, które rozpoczęły się w czwartek wczesnym rankiem. – Byliśmy zdenerwowani i zdezorientowani – relacjonował lekarz.

Sytuacja szpitali w Ukrainie

Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko w czwartek przekazał, że Rosjanie bombardują szpitale w kraju, co jest naruszeniem Konwencji Genewskiej.

„Takie działania okupantów stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludności cywilnej i są sprzeczne z normami międzynarodowego prawa humanitarnego. Instytucje zdrowia i pracownicy medyczni mają ratować życie, a nie umierać” – pisał na Facebooku. Zapewnił, że w miarę możliwości placówki będą zapewniać pomoc wszystkim potrzebującym przez całą dobę.

Walki w stolicy Ukrainy

W piątek 25 lutego w stolicy Ukrainy, Kijowie, mieszkańcy już kilka razy słyszeli syreny alarmowe. Władze prosiły ich, by udali się do schronów. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie odgłosów strzelaniny, którą było słychać na obrzeżach miasta.

Minister obrony Rosji informował, że wojska rosyjskie nacierają w stronę centrum Kijowa od strony północnej, od dzielnicy Obołoń. Sztab sił zbrojnych informował, że działają tam dywersanci i prosił, by mieszkańcy przekazywali informacje o przemieszczaniu się sprzętu wojskowego.

