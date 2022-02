Polscy strażacy organizują pomoc dla Ukrainy. Lista potrzebnych materiałów

Strażacy z OSP Ładzyń organizują dwie akcje pomocowe w związku z wojną na Ukrainie. W czwartek postanowili przekazać ukraińskim strażakom wóz, który miał być sprzedany, ale z powodu rosyjskiej inwazji może znaleźć inne zastosowanie.

Strażacy poprosili też o oddawanie zalegającego sprzętu, który mógłby wspomóc ukraińskich strażaków. Chodzi np. o węże, prowadnice i ubrania. Odzew był szybki. – W tej sprawie zgłosiły się już inne jednostki. Sprzętu szykuje się więcej, niż myśleliśmy – powiedział nam prezes OSP Ładzyń, Artur Borowski.

Trwają ustalenia, gdzie dokładnie trafi ta pomoc. Liczymy na pomoc Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który ma dobre kontakty z Ukrainą — mówi Borowski. Ze względu na trwające działania zbrojne wóz będzie zapewne przekazany przed granicą polsko-ukraińską.

Ukraińscy strażacy podziękowali już polskim kolegom za „wieloletnią przyjaźń i pomoc”.

Pomoc medyczna dla Lwowa. Lista materiałów

OSP Ładzyń specjalizuje się w ratownictwie medycznym (strażacy oprócz wozów bojowych wyjeżdżają do zdarzeń karetkami). Dlatego urząd dodatkowo przekazał mu prośbę o wsparcie, którą otrzymał ze Lwowa. Ochotniczy Batalion Medyczny pilnie potrzebuje m.in. opasek uciskowych, opatrunków, noszy miękkich i apteczek. Na Facebooku Grupy Medycznej opublikowano listę materiałów po polsku i ukraińsku.

– Nasi znajomi pracujący w szpitalach zaczęli rozsyłać zapytania o te przedmioty do różnych firm. Liczymy na to, że ktoś nas wesprze w poszukiwaniach – mówi Artur Borowski.

Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko w czwartek informował, że rosyjskie wojska ostrzeliwały szpitale, co stanowiło naruszenie konwencji genewskich.

W piątek przekazał, że resort zdrowia pracuje nad nieprzerwanymi dostawami leków do kraju. „Obecnie w magazynach są wystarczające zapasy leków do nieprzerwanego działania aptek i dostaw leków do szpitali. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z regionami i dystrybutorami. Współpracujemy w zakresie logistyki na terenach objętych aktywnymi działaniami wojennymi” – napisał Laszko na Facebooku.

