Rosja grozi Finlandii i Szwecji. Szokujące słowa Zacharowej

Finlandia i Szwecja zostały też zaproszone do udziału w nadzwyczajnym szczycie NATO jako obserwatorzy. Obecnie oba państwa nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oznacza to, że nie chroni ich artykuł piąty, który mówi o tym, iż każdy atak na któregoś z członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego powinien być interpretowany przez pozostałe państwa członkowskie jako atak na nie same.

Premier Finlandii Sanna Marin przekazała w czwartek, że inwazja Rosji na Ukrainę „zmieni kierunek debaty” na temat członkostwa jej kraju w NATO.

Zaproszenie dla Finlandii i Szwecji oburzyło przedstawicieli Kremla. - Państwa te nie powinny opierać swojego bezpieczeństwa na szkodzie bezpieczeństwa innych krajów – oświadczyła podczas konferencji prasowej rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Maria Zacharowa stwierdziła, że oczywistym jest, iż przystąpienie Finlandii i Szwecji do NATO, które jest przede wszystkim sojuszem wojskowym, miałoby poważne reperkusje polityczno-wojskowe, które wymagałyby odpowiedzi ze strony Rosji.

Wojna Rosja-Ukraina. Ważna deklaracja Stoltenberga

W specjalnym oświadczeniu Jens Stoltenberg wezwał wszystkie kraje świata do bezwzględnego potępienia inwazji Rosji na Ukrainę. Szef NATO zapowiedział, że „świat pociągnie Rosję i Białoruś do odpowiedzialności za ich działania”.

Z oświadczenia NATO wynika, że „Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za trwający konflikt”. „Decyzja prezydenta (Władimira) Putina o ataku na Ukrainę jest straszliwym błędem strategicznym, za który Rosja będzie przez lata płacić surową cenę, zarówno gospodarczą, jak i polityczną. Na Rosję nałożono już masowe i bezprecedensowe sankcje. NATO będzie nadal ściśle koordynować działania z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i innymi organizacjami międzynarodowymi, w tym z UE” – poinformowali przywódcy.

Czytaj też:

Szykuje się ciężka noc w Kijowie, słychać salwy artylerii. „Nad ranem będzie bardzo trudno”