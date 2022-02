Rzecznik departamentu stanu USA o propozycji Władimira Putina. „Dyplomacja przy lufie karabinu”

Prezydent Ukrainy zwrócił się w piątek z propozycją rozmów pokojowych do Władimira Putina. – Usiądźmy do stołu negocjacyjnego, aby przerwać zabijanie ludzi – powiedział Wołodymyr Zełenski. Początkowo na tę propozycję zgodził się rzecznik Kremla. Dimitrij Pieskow zadeklarował, że Rosja jest gotowa wysłać swoją delegację do Mińska.

Słowa swojego rzecznika zdementował kilka godzin później w szokującym wystąpieniu sam prezydent Rosji. Putin zaznaczył, że nie ma mowy o powrocie do rozmów z władzami Ukrainy. Rosyjski przywódca zwrócił się do ukraińskich żołnierzy, aby „wzięli sprawy w swoje ręce” i obalili władzę w swoim kraju. – Z wami będzie nam się łatwiej dogadać, niż z tą bandą narkomanów i neonazistów – powiedział Putin.

Wojna Rosja – Ukraina. Ned Price o rozmowach pokojowych. „To nie są warunki do dyplomacji”

O rozmowy został zapytany na briefingu rzecznik departamentu stanu USA. – Teraz widzimy, że Moskwa proponuje, aby dyplomacja odbywała się przy lufie karabinu, albo w momencie, gdy rosyjskie rakiety, moździerze i artyleria są wymierzone w naród ukraiński. To nie są warunki do prawdziwej dyplomacji. My i nasi sojusznicy, od pierwszego dnia wzywamy do rozwiązania dyplomatycznego – powiedział Ned Price.

– Prezydent Zełenski wielokrotnie zwracał się do Putina, ale jego wyciągnięta ręka za każdym razem spotykała się z milczeniem, a teraz spotyka się z bombami. Jeśli prezydent Putin poważnie myśli o dyplomacji, to wie, co może zrobić. Musi natychmiast przerwać bombardowania ludności cywilnej, nakazać wycofanie swoich wojsk z Ukrainy i bardzo wyraźnie, jednoznacznie zasygnalizować, że Moskwa jest gotowa do deeskalacji. Na razie tego nie widzimy – podsumował.

