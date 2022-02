Ostatnie słowa, które Putin powiedział żołnierzom. „Nie pozostawia wątpliwości”

To, co powiedział w jednym z ostatnich przemówień skierowanym do ukraińskich żołnierzy Putin nie pozostawia wielkich wątpliwości, że jedynym wyborem, jaki pozostawia on Ukraińcom jest porzucenie własnej tożsamości i utożsamienie się z „wielkim bratem” albo śmierć.

To mocna teza, a ja mam tego świadomość. Jednak, jeśli rzeczywiście wczytać się w słowa, to wielkiej możliwości odmiennej ich interpretacji nie ma. Polskie media skupiły się na części będącej wezwaniem do puczu i przejęcia władzy przez wojskowych, ale istotnych elementów w tym wystąpieniu jest więcej.