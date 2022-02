Ukraińcy wysadzili węzły kolejowe łączące ich z Rosją. „Rosyjski pociągu, wypier*****"

„Zrobiono to w celu zablokowania dostaw sprzętu i personelu armii rosyjskiej przez Koleje Rosyjskie”– wyjaśniono. Portal Ukraińska Prawda podaje, że Rosjanie prosili o przywrócenie kontaktu z centralą ukraińskiej kolei, rzekomo w celach humanitarnych. Ponieważ było to nadużycie, Rosjanie zareagowali zdecydowanie. Jak relacjonuje portal:

Otrzymali odpowiedź od ukraińskich dyspozytorów: „Rosyjski pociągu, wypier*****"

„ Idi na ch** ” rządzi na Ukrainie

To nawiązanie do słynnej sytuacji z obrońcami Wyspy Wężów, której nieliczni obrońcy odpowiedzieli na wezwania do poddania się, płynące od Rosjan: „Rosyjski statku, wypier***** ” . Po ukraińsku zwrot ten brzmi „ idi na ch** ” . Historia obiegła natychmiast media, a Ukraińcy wykorzystują teraz zwrot także przy innych okazjach.

MSW informowało dziś o akcji usuwania znaków drogowych, by zdezorientować wroga w terenie. Pokazano grafikę, na której trzy strzałki prowadzą w różne kierunki właśnie „na ch**” , z czego jedna także do Rosji.

Wojna na Ukrainie. Wysadzone tory do Rosji

Ukrzaliznycia, państwowe przedsiębiorstwo kolejowe, poinformowało o powodach takiej decyzji w oświadczeniu. „Zaoferowaliśmy kolejom Federacji Rosyjskiej pokój i rozejm, ale oni nadal przywozili czołgi i sprzęt wojskowy do Ukrainy i na jej granice” – napisano. W efekcie podjęta została decyzja o zniszczeniu węzłów kolejowych między krajami. Ukrzaliznycia podkreśla, że za ich pośrednictwem corocznie odbywała się wielomilionowa wymiana towarowa. Zawieszono także komunikację dyspozytorską między krajami.

