Data inwazji Rosji na Ukrainę nie była przypadkowa. Ekspert: Putin wybrał cel psychologiczny

Krystyna Romanowska: Ludzie wokół wpadają z paniki w płacz, a potem euforię. Nie mogą się na niczym skupić. Sytuacja emocjonalna społeczeństwa przypomina czas pierwszego lockdownu, tyle że zwielokrotniony.



Paweł Droździak: Emocje jednych udzielają się innym – to podstawowa zasada w grupach wszystkich naczelnych, więc także w grupach ludzkich. Emocje są powtarzane i nasilane. Oczywiście, pojawią się ci, którzy będą mieli refleksję na temat emocji grupowych, ale takich będzie niewielu. Wszyscy bowiem jesteśmy zanurzeni w tej konkretnej sytuacji i wszystkich to dotyczy. Co czujemy? Mieszaninę emocji: strach, złość, panikę, bezradność, rozżalenie, ale też emocje związane z grupową identyfikacją i grupową mobilizacją do walki. Wzruszenie, chęć dokonania wielkich czynów, euforie grupowe i ekscytacje. Ta druga część jest szczególnie ważna, bo można to nazwać „emocjami wyklętymi”. Dlaczego? Nasza cywilizacja, proces socjalizacji, wychowanie nauczyło nas, że np. złość i agresja grupowa jest dowodem na frustrację, a nie zdrową reakcją na zagrożenie. My nie wiemy ze jesteśmy zdolni to czuć. Dlatego jest nam podwójnie trudno gdy to czujemy.