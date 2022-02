Wojna na Ukrainie. Turcja zapowiada podjęcie kroków wobec Rosji. Zamknie cieśniny dla rosyjskich okrętów?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Turcji zaznaczyło, że to, co dzieje się na terytorium Ukrainy, stanowi wojnę z punktu widzenia Konwencji z Montreux. Porozumienie reguluje przepisy przechodzenia przez cieśniny czarnomorskie statków i okrętów nienależących do Turcji. Turcja może zablokować możliwość wejścia rosyjskim okrętom na Morze Czarne.

Decyzja o zamknięciu cieśniny Bosfor i Dardanele nie obejmie okrętów z rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, które zgodnie z konwencją po przekroczeniu cieśniny nie mogą brać udziału w działaniach wojennych. O zamknięcie cieśnin Ukraina poprosiła Turcję już pierwszego dnia po wybuchu wojny. Wówczas Turcja odpowiedziała, że rozważy ten wniosek.

Rzecznik i główny doradca Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin napisał w mediach społecznościowych, że Turcja będzie „kontynuować swoje wysiłki i pomóc władzom Ukrainy, aby zakończyć rozlew krwi w tej niesprawiedliwej i bezprawnej wojnie”.

