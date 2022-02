Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Koniec wojny bliski. To ruch rozpaczy Putina

O ile istnieje w świecie ogólna orientacja co do politycznej i gospodarczej kondycji tego państwa, to armia w przekazie do świata miała być nowoczesną potęgą, będącą gwarantem siły odradzającego się imperium. Przez lata reformowana miała z woli Putina stać się najpotężniejszą na świecie. Bo przecież imperium takiej potrzebuje. Ogrom nakładów finansowych przez szereg lat miał zmienić rosyjską armię w potężne ramię ambitnej kremlowskiej, zaborczej polityki.