Minister obrony Ukrainy opublikował zdjęcie z Wołodymyrem Zełenskim. „Ukraina zwycięży”

„85 godzin obrony. Zastraszanie Ukrainy to bezmyślność. Nie da się złamać naszych obrońców. Co więcej, nie da się zmusić Kijowa do złożenia broni. Czasy są trudne, ale to minie. Ukraina zwycięży. My już zwyciężamy. Dlatego radzimy okupantom wracać do domu. Jeszcze nie jest za późno” – napisał Olesij Reznikov. Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikov opublikował zdjęcie, na którym pozuje wraz z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Politycy uśmiechają się.

Wojna Rosja - Ukraina. Zapowiedź rozmów

W niedzielę 27 lutego odbyła się rozmowa między prezydentem Ukrainy a Alaksandrem Łukaszenką, który uzurpuje sobie prawo do sprawowania funkcji prezydenta Białorusi. „Uzgodniliśmy, że delegacja ukraińska spotka się z delegacją rosyjską bez wcześniejszych warunków na granicy ukraińsko-białoruskiej, w pobliżu rzeki Prypeć” – oświadczył prezydent Ukrainy po telefonie do białoruskiego dyktatora.

Wołodymyr Zełenski stwierdził, że choć nie sądzi, by negocjacje przyniosły przełom, chce jednak, aby do nich doszło. – Powiem szczerze, jak zwykle: nie bardzo wierzę w wynik tego spotkania, ale niech spróbują – mówił na nagraniu, które zostało opublikowane na Facebooku. Prezydent Ukrainy wyjaśnił, że nie chce, aby ktokolwiek mógł mieć wątpliwości, że jako prezydent nie próbował powstrzymać wojny, „gdy była na to szansa – choć niewielka – ale jednak”. Zełenski zaznaczył, że rozmowy odbywają się „bez żadnych warunków wstępnych”.

Wojna Rosja – Ukraina. Relacja na żywo

Sytuacja na Ukrainie zmienia się w dynamiczny sposób. Najnowsze informacje przedstawiamy w relacji na żywo.

