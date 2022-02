Naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy: Bójcie się wrogowie, nie zaznacie spokoju na naszej ziemi

Na stronie naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy w mediach społecznościowych zamieszczono film. Nagranie pokazuje zniszczenie rosyjskiego systemu rakietowego BUK, do czego doszło w rejonie Maliny w obwodzie żytomierskim na zachód od Kijowa. Zniszczenia dokonano za pomocą bezzałogowego tureckiego statku powietrznego Bayraktar. „Nasi operatorzy walczyli z kolumnami wroga. Bójcie się wrogowie, nie zaznacie spokoju na naszej ziemi” – skomentowano nagranie.

Wojna Rosja – Ukraina. Bayraktar TB2 niszczy rosyjskie cele

Kilka godzin wcześniej naczelny dowódca sił zbrojnych Ukrainy zamieścił inne wideo, tym razem jak Bayraktar niszczy cele w pobliżu wsi Czarnobajiwka w obwodzie chersońskim. „Witamy w piekle” – brzmiał komentarz. Na nagraniu widać, że ostrzelana została kolumna rosyjskich wojsk z paliwem i innymi materiałami zgromadzona na pasie startowym lotniska. Rosyjska armia najprawdopodobniej poruszała się drogą M14 w kierunku Mikołajowa.

Systemu BUK to samobieżne przeciwlotnicze systemy rakietowe opracowane w czasach sowieckich, które wciąż pozostają na służbie rosyjskich wojsk. Drony Bayraktar TB2 sprawdziły się m.in. na polach bitew w Syrii, Libii czy na Kaukazie. To pierwsze potwierdzone udane zniszczenie celu podczas wojny Rosja – Ukraina. Ukraina w sumie kupiła co najmniej kilkanaście takich maszyn. Bayraktar został przetestowany w październiku 2021 r. kiedy zniszczył stanowisko ogniowe separatystów w DRL.

