Macron rozmawiał z Putinem i Zełenskim. „Konieczność natychmiastowego zawieszenia broni”

CNN podaje, że według Pałacu Elizejskiego rozmowa Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem trwała półtorej godziny. Macron miał naciskać na „konieczność wprowadzenia natychmiastowego zawieszenia broni”. Tego samego dnia Macron rozmawiał również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Wcześniej Pałac Elizejski przekazał, że w nocy z 26 na 27 lutego doszło do rozmowy między Emmanuelem Macronem i Aleksandrem Łukaszenką. „Tego wieczoru wezwałem prezydenta Łukaszenkę do wycofania rosyjskich oddziałów z jego ziemi” – napisał francuski przywódca na swoim profilu na Twitterze. „Braterstwo narodów białoruskiego i ukraińskiego powinno doprowadzić Białoruś do odmowy bycia wasalem i wspólnikiem Rosji w jej wojnie przeciw Ukrainie” – dodał.

